Vom Mac vorlesen lassen: Premium-Stimmen und Hotkey auswählen

Es gibt viele Situationen, in denen es angenehm ist, Texte nicht selbst lesen zu müssen. Wer längere Artikel konsumieren möchte, ohne ständig auf den Bildschirm zu schauen, kann sich Inhalte einfach vorlesen lassen.

Auch beim Korrekturlesen eigener Texte ist die Funktion hilfreich. Häufig fallen Fehler beim Hören auf, die beim stillen Lesen übersehen werden. macOS 26 Tahoe bietet hierfür eine gut versteckte, aber sehr praktische Möglichkeit.

Sprachausgabe aktivieren, Stimmen laden

Die Funktion heißt „Auswahl sprechen“ und findet sich in den Systemeinstellungen unter Bedienungshilfen > Lesen & Sprechen. Dort lässt sich ein Tastaturkürzel festlegen, mit dem der Mac markierten Text vorliest. Diese Einrichtung lohnt sich, weil sich danach fast jeder Text aus beliebigen Anwendungen heraus markieren und anhören lässt.

Apple stellt dafür mehrere Stimmen bereit. Neben den einfachen Standardstimmen gibt es die erweiterten Siri-Stimmen und Premium-Stimmen, die natürlicher klingen und in verschiedenen Varianten angeboten werden. Die Sprachpakete sind kostenlos, müssen für jede unterstütze Sprache aber einzeln und manuell heruntergeladen werden.

Nach dem Download können Nutzer die Stimme in der Liste auswählen und das Vorlesetempo anpassen. Wer häufig Deutsch, Englisch und vielleicht noch Schwedisch nutzt, sollte also für alle drei Sprachen eine hochwertige Stimme installieren.

Praktische Nutzung im Alltag

Die Sprachausgabe eignet sich, um Texte nebenbei zu hören. Beim Bearbeiten eigener Dokumente hilft sie dabei, Ungenauigkeiten oder Tippfehler zu erkennen. Sie kann außerdem langwierige Lektüre erleichtern, wenn man sich konzentrieren, aber nicht permanent lesen möchte. Wir empfehlen euch die Funktion mit einem individuell gewählten Hotkey zu kombinieren, zum Beispiel Command + Escape, um markierte Passagen sofort anzuhören.