Montblanc verkauft digitales Notizbuch mit App-Anbindung

Der auf Schreibgeräte spezialisierte Hersteller Montblanc erweitert sein Produktprogramm um ein Set aus Tablet und Stift, das sich für handschriftliche Notizen und die Arbeit mit digitalen Dokumenten eignen soll. Die Produktneuheit namens Montblanc Digital Paper kann man bei kurzem Hinsehen mit dem Kindle Scribe verwechseln. Bei dem neuen Montblanc-Gerät handelt es sich allerdings nicht um einen E-Book-Reader, hier stehen ausschließlich die Funktionen zum Verfassen und Bearbeiten von Notizen im Fokus. Das Tablet für digitale Notizen wir gemeinsam mit einem zugehörigen digitalen Schreib- und Zeichenstift angeboten.

Das „Digital Paper“ von Montblanc bringt den Herstellerangaben zufolge 436 Gramm auf die Waage und misst 4,9 Millimeter in der Höhe sowie 191 × 222 Millimeter in Länge und Breite. Der mitgelieferte „Digital Pen“ ist 17 Gramm leicht und 148 Millimeter lang.

Der Stift lässt sich bei Nichtbenutzung magnetisch an der rechten Gehäuseseite befestigen. Weitere in das Tablet integrierte Magnete sollen das Befestigen des zugehörigen Smart Covers sowie das Andocken zum Laden erleichtern.

„Schreiberlebnis mit Papier vergleichbar“

Montblanc verspricht im Zusammenhang mit seinem digitalen Notizbuch ein mit Papier vergleichbares Schreiberlebnis. Der „Digital Pen“ ist hierfür mit einem Haptikmodul ausgestattet und soll mehr als 4.000 Druckstufen erkennen. Ergänzend bietet der Stift mehrere konfigurierbare Tasten: zwei an der Seite und eine an der Spitze.

Die Schreibspitzen des Stifts lassen sich austauschen und sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Im Lieferumfang sind Varianten in Leinen- sowie glatter und matter Ästhetik enthalten.

Montblanc Cloud und App-Anbindung

Das neue Tablet verfügt über einen internen Speicher von 64 GB und lässt sich über WLAN mit dem Internet verbinden. Die Inhalte werden auf diesem Weg mit einem von Montblanc betriebenen Cloud-Angebot synchronisiert.

Ergänzend hat Montblanc eine mit dem iPhone kompatible Digital-Paper-App veröffentlicht, über die man jederzeit auf die in dem digitalen Notizbuch gesammelten Inhalte zugreifen kann.

Preislich bewegt sich das neue Angebot auf dem für den Hersteller üblichen Niveau. Für die in Schwarz, Grau und Gold erhältliche Kombination aus Tablet und Zeichenstift muss man 890 Euro hinblättern.