Apple TV+: Wenn Filme und Serien immer auf Englisch starten

In letzter Zeit haben wir ja wieder an verschiedener Stelle auf die Möglichkeit hingewiesen, Apple TV+ auch über längere Zeiträume hinweg kostenlos zu nutzen. Wohl damit verbunden erreichen uns gerade wieder vermehrt Anfragen bezüglich der auf Apple TV+ voreingestellten Audiospur. So werden die Serien und Filme zum Teil standardmäßig mit dem englischsprachigen Originalton wiedergegeben und die Nutzer müssen – wenn gewünscht – jeweils aufs neue die deutsche Synchronisierung aktivieren.

Die Ursache für dieses Verhalten ist nicht bei Apples Videodienst, sondern in den zentralen Einstellungen von Apple TV zu suchen. Die hier von Apple bereitgestellten Vorgaben erschließen sich zumindest teilweise nämlich nicht von selbst und könnten eindeutiger benannt sein. Die Unterschiede werden aber zumindest dann einigermaßen klar, wenn man den jeweils damit verbunden angezeigten Erklärungstext liest.

Audiosprache bei Apple TV vorgeben

Wenn also bei euch Serien und Filme auf Apple TV+ oder auch bei der Nutzung von anderen Videodiensten regelmäßig als englisches Original starten, obwohl ihr ein deutsches Betriebssystem nutzt und diese Option auch nirgendwo eingestellt habt, müsst ihr die Einstellungen von Apple TV selbst aufsuchen und dort im Bereich „Video und Audio“ den Menüpunkt „Audiosprache“ auswählen.

Ist hier „Automatisch“ eingestellt, so bezieht sich dies nicht auf die Sprache des Betriebssystems, sondern die Videos werden laut Apple automatisch in der „Standard- oder Originalsprache“ wiedergegeben – was auch immer damit im Detail gemeint ist.

Bevorzugt man die Wiedergabe der deutschen Synchronfassungen, so sollte man hier anstelle von „Automatisch“ die Einstellung „Deutsch“ auswählen. Apple TV sollte bei Verfügbarkeit dann deutsche Synchronfassungen bevorzugen und das Original nur noch dann wiedergeben, wenn die gewünschte Sprachfassung nicht verfügbar ist.

Audio- und Untertitelsprache „live“ ändern

Natürlich lässt sich die Sprachvorgabe für die Audiospur und auch die Untertitel jederzeit wieder ändern oder auch für einzelne Filme oder Serien umstellen. Letzteres macht ihr am besten direkt im Wiedergabefenster, indem ihr mit der Siri Remote auf Pause drückt, nach oben streicht und dann die rechts über dem Wiedergabebalken angezeigten Kontrollelemente für die Audio- und Untertitelsprache benutzt.