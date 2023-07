AVM gibt FRITZ!OS 7.56 für alte 7490-Boxen und Repeater 600 aus

Der FRITZ!Box-Hersteller AVM bietet die aktuelle Version seines Betriebssystems jetzt zudem auch für alle sechs seiner aktuellen Mesh-Repeater an. Als letztes Gerät in dieser Reihe wurde nun der FRITZ!Repeater 600 aktualisiert.

Mit dem Update verbunden erhält auch die alte FRITZ!Box 7490 nochmal ein stattliches Paket an Funktionserweiterungen und Verbesserungen. Insgesamt verspricht AVM in diesem Zusammenhang mehr als 150 neue Features, darunter Verbesserungen im Zusammenspiel mit Mesh-Systemen, bei der VPN-Nutzung sowie den Telefon- und Smarthome-Funktionen.

