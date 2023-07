Google Street View zeigt Deutschland jetzt mit neuen Bildern

Anfang Juni hat Google angekündigt, seine Street-View-Aufnahmen von Deutschland zu aktualisieren. Die Fotoansicht lag zuvor aufgrund von Protesten und der Intervention von Datenschützern über Jahre hinweg auf Eis, sodass hier bis zuletzt noch mittlerweile teils völlig veraltete Aufnahmen aus den Jahren 2008 und 2009 hinterlegt waren.

Über die Jahre hinweg hat sich die Einstellung zu dieser besonderen Art der kartografischen Erfassung verändert. Unter anderem ging beispielsweise die Bereitstellung von Apples „Look Around“ hierzulande ohne nennenswerte Proteste vonstatten. Mit Blick auf den damit verbundenen Datenschutz liegt inzwischen ein klares Regelwerk vor, sodass auch Google hier wieder einen Neustart wagt.

20 Städte und zahlreiche Regionen neu

Während Google weiterhin aktiv damit beschäftigt ist, neue Street-View-Bilder für Deutschland zu erstellen, finden sich über weite Teile des Landes bereits aktualisierte Aufnahmen hinterlegt. Offiziell nennt Google die Zahl von den 20 größten deutschen Städten, darüber hinaus wurden die Street-View-Aufnahmen auch schon für zahlreiche weitere Regionen in Deutschland aktualisiert.

Bei unseren Stichproben konnten wir quer durchs Land neue Street-View-Aufnahmen finden. Wer nicht suchen will, kann sich auch einfach die offiziell von Google genannten Beispiele ansehen. So sind etwa das Stadtschloss in Berlin, das neu entstandene Werksviertel in München mit seinem Umadum-Riesenrad, die Elbphilharmonie in Hamburg und auch die Stadt Rothenburg ob der Tauber neu digitalisiert. Darüber hinaus präsentiert sich auch die Erika-Mann-Straße in München in aktueller Optik und zeigt anstatt wie bislang eine Brachfläche nun den dortigen Hauptsitz von Google (unser Titelbild).

Google-Autos wieder unterwegs

Die jetzt bereitgestellten Bilder stammen aus dem Jahr 2022. Google will die Darstellung nun fortwährend um neues Material ergänzen und ist damit verbunden auch schon wieder aktiv unterwegs. Aktuell laufen die Kamerafahrten in den Bundesländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Hessen. Details zu den Fahrten lassen sich hier einsehen.

Wer mit der Veröffentlichung nicht einverstanden ist, kann dies entweder vor oder nach der Bereitstellung der Aufnahmen mitteilen. Gesichter und Nummernschilder werden unabhängig davon standardmäßig von Google unkenntlich gemacht.