Apple TV+ trailert „Time Bandits“ und „F1“ mit Brad Pitt

Am 24. Juli startet auf Apple TV+ die von Apple in Auftrag gegebene Serienadaption des Filmklassikers „Time Bandits“. Im Vorfeld hat Apple nun den ersten Trailer dazu veröffentlicht. Mit zweieinhalb Minuten Länge und dem Untertitel „Die größten Raubzüge der Geschichte warten. Entdecke das Abenteuer.“ soll dieser Lust auf die neue Serie machen.

In einer der Hauptrollen der Neuauflage von „Time Bandits“ ist die aus der Kult-Comedy „Friends“ bekannte Lisa Kudrow zu sehen. Kudrow spielt in der Serie die Anführerin einer Bande von zeitreisenden Dieben, denen sich der elfjährige Kevin anschließt. Die Truppe wird unter anderem Zeuge bei der Entstehung von Stonehenge, sieht das Trojanische Pferd in Aktion, wird in prähistorischen Zeitaltern von Dinosauriern bedroht oder sorgt auf ihren Trips für Chaos im Mittelalter.

Die erste Staffel von „Time Bandits“ umfasst zehn Episoden, die vom 24. Juli an jeweils mittwochs auf Apple TV+ erscheinen.

F1 mit Brad Pitt kommt nächstes Jahr

Mit dem Video „F1 — Official Teaser“ macht Apple bereits jetzt auf eine Produktion aufmerksam, die im Sommer 2025 in die Kinos kommt und vermutlich ab Herbst nächsten Jahres dann auch auf Apple TV+ zu sehen ist. Mit Brad Pitt in der Hauptrolle, soll der Film sowohl die Kino- als auch später die Abokassen klingeln lassen.

Brad Pitt spielt in dem Film die Rennlegende Sonny Hayes. Aus dem Ruhestand geholt, soll Hayes ein Formel-1-Team führen und einem von Damson Idris gespielten Hotshot-Fahrer zum Erfolg verhelfen. Um besondere Authentizität zu erreichen, wurde der Film während der tatsächlichen Rennwochen und mit Unterstützung des FIA-Verbands sowie sämtlicher Formel-1-Teams gedreht.

Neben Pitt sind bei F1 die für einen Oscar nominierte Kerry Condon, der Oscar-Preisträger Javier Bardem, der Emmy-Preisträger und der Golden Globe Award-Nominierte Tobias Menzies, Kim Bodnia, Shea Whigham, Sarah Niles und Samson Kayo mit von der Partie. Für die Produktion zeichnen unter anderem Joseph Kosinski und Jerry Bruckheimer verantwortlich.