Apple Vision Pro: Handbuch und die wichtigsten Infos zur Benutzung

Die Apple Vision Pro geht heute um 9 Uhr offiziell in Deutschland in den Verkauf. Egal ob ihr euch die Brille tatsächlich zulegt oder euch einfach nur dafür interessiert. Apple hat seinen Online-Auftritt mittlerweile auch in Deutschland um ein paar wichtige Anlaufstellen zu diesem Thema erweitert.

Die Verfügbarkeit der einzelnen Bereiche hierzulande ist aber keine Garantie dafür, dass diese auch in deutscher Sprache vorliegen. So bietet Apple Deutschland inzwischen zwar ein Online-Handbuch für die Vision Pro an, hat es aber nicht für nötig gehalten, die darin enthaltenen Informationen pünktlich zum Verkaufsstart oder noch besser schon bei Beginn der Voreinstellungen vor zwei Wochen in einer deutschen Übersetzung anzubieten.

Immerhin wurden in letzter Minute noch die wichtigsten Hilfedokumente zur Apple Vision Pro auch auf Deutsch aktualisiert. Bei Problemen mit der Benutzung der Brille könnten vor allem diese drei Support-Dokumente von Nutzen sein:

Weiterhin kurzfristig Demo-Termine verfügbar

Für eine allgemeine Einführung in die Technologie der Vision Pro und die damit verbundenen Möglichkeiten werft ihr einen Blick auf die im Bereich „Geführte Tour“ von Apple bereitgehaltenen Informationen.

Noch besser ist es natürlich, wenn ihr einen Apple Store in der Nähe habt. Dort kann man die Brille selbst ausprobieren und die Nachfrage hierfür scheint sich weiterhin in Grenzen zu halten. In den meisten der deutschen Apple-Ladengeschäfte stehen sogar für heute und morgen noch freie Termine zur Verfügung.

Die Buchungsseite findet ihr hier und für die Demo im Apple Store müsst ihr etwa 30 Minuten Zeit einkalkulieren.

Vorschau auf visionOS 2

Das Handbuch für die Vision Pro hat Apple noch nicht übersetzt, dafür aber schon die Vorschauseite für das im Herbst kommende Update auf visionOS 2. Die hier aufgeführte und durchaus stattliche Anzahl von Neuerungen und Verbesserungen soll wohl auch dem schwindenden Interesse an der Brille etwas entgegensetzen. Aus den USA wurde ja gestern berichtet, dass die Verkaufszahlen dort inzwischen drastisch eingebrochen sind.