Apple Vision Pro: Verkaufszahlen in den USA drastisch zurückgegangen

Der Start der Apple Vision Pro in Deutschland wird von wenig motivierenden Schlagzeilen aus den USA begleitet. Die Apple-Brille ist hierzulande ab morgen offiziell erhältlich. Im Heimatland von Apple sollen die Verkaufszahlen der Vision Pro dagegen vehement eingebrochen sein.

Apple Vision Pro – Verkaufszahlen USA (IDG-Prognose)

Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg beruft sich auf Zahlen der Marktforscher IDC. Demzufolge ist es unwahrscheinlich, dass Apple in diesem Jahr mehr als 500.000 Exemplare der Brille verkauft. Weder im ersten noch im zweiten Quartal des Jahres sei es gelungen, die Zahl von 100.000 Stück zu überschreiten.

Im ersten Halbjahr war die Apple Vision Pro ausschließlich in den USA erhältlich. Die Verfügbarkeit in weiteren Ländern dürfte zwar den massiven Einbruch der US-Verkäufe abfangen, wird den IDC-Erwartungen zufolge aber auch nicht genügen, um die halbe Million verkaufter Brillen zu erreichen.

Deutliche Steigerungen bei den Verkaufszahlen seien erst zu erwarten, wenn Apple ein neues und wesentlich günstigeres Modell an den Start bringt. Die Spekulationen wirken allerdings mutig, so ist die Rede von einem Gerät, das gerade mal die Hälfte des aktuell für 4.000 Euro angebotenen Modells kostet. Eine derart drastische Preissenkung innerhalb so kurzer Zeit scheint uns nur machbar, wenn Apple auch massive Abstriche beim Leistungsumfang macht.

Zu klobig für dauerhafte Nutzung

Generell ist aus den USA aber weiterhin zu hören, dass zumindest ein Teil der Käufer der Brille das Gerät inzwischen nur noch ab und an verwendet. Neben fehlenden Inhalten sind Punkte wie das Gewicht der Apple Vision Pro und der fehlende Tragekomfort ein großer Kritikpunkt. Letzteres hat bereits verschiedene Zubehöranbieter auf den Plan gerufen, die Produkte wie einen „Druckreduzierender Komfort-Kopfgurt“ für die Apple-Brille anbieten.

Ab morgen könnt ihr die Brille auch dann ausprobieren, wenn ihr keine 4.000 Euro auf den Tisch legen wollt. Gemeinsam mit dem Verkaufsstart der Apple Vision Pro in Deutschland starten die hiesigen Apple Stores auch damit, halbstündige Hands-on-Termine für die Brille anzubieten.