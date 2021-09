Apple TV+ trailert Finch: Neuer Tom-Hanks-Film startet im November

In „Finch“ stehen ein Mann, sein Hund und ein Roboter als „außergewöhnliche Familie“ im Mittelpunkt. Tom Hanks spielt dabei den namensgebenden „Finch“. Einen Roboteringenieur der auf der katastrophal zerstörten Erde seit zehn Jahren in einem Bunker (über)lebt.

Am 5. November wird Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ den nächsten Spielfilm mit Tom Hanks ausstrahlen und in den Katalog der eigenen Exklusiv-Titel aufnehmen. Der Science-Fiction-Titel Finch ist ab 13 Jahren freigegeben und erzählt die abenteuerliche Geschichte eines Mannes, der auch über seinen Tod hinweg für seinen Hund sorgen möchte.

