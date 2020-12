Apple TV+: Trailer für Billie-Eilish-Doku und 3. Staffel „Servant“

Mit „Billie Eilish: The World's A Little Blurry“ startet am 26. Februar eine weitere Musik-Dokumentation auf Apple TV+. Der Dokumentarfilm will die Erfolgsgeschichte der Musikerin Billie Eilish erzählen und Apple verspricht damit verbunden spektakuläre Einblicke in das Leben des Teenage-Stars, sowohl live auf und hinter der Bühne als auch Zuhause.

Apple setzt damit seine Reihe an Musik-Dokumentationen auf Apple TV+ fort. Wir erinnern uns an die „Beastie Boys Story“ und die Bruce-Springsteen-Dokumentation „Letter To You“ aus dem aktuellen Jahr. Für 2021 wurde unter anderem schon der Dokumentarfilm „The Velvet Underground“ angekündigt.

Mit Blick auf den kommenden Start von „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ hat Apple jetzt einen zwei Minuten langen offiziellen Trailer veröffentlicht.

Staffel 3 von „Servant“ angekündigt

Apple hat darüber hinaus auch eine dritte Staffel für die TV-Serie „Servant“ angekündigt und nimmt dies zum Anlass, auf die Verfügbarkeit der zweiten Staffelt vom 15. Januar 2021 an hinzuweisen. An diesem Freitag soll die erste Episode von Servant Staffel 2 anlaufen, weitere neun Folgen werden dann im Wochenabstand jeweils freitags erscheinen.