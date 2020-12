Microsoft 365 Family: Jahreslizenz für 6 Nutzer nur 52 Euro

Zum Start in den Tag können wir direkt an unsere gestrige Meldung zu den Office-Updates von Microsoft anknüpfen. Wenn ihr das zum Anlass nehmt, auf das namhafte Office-Paket umzusatteln, könnt ihr die Jahreslizenz Microsoft 365 Family heute für 52 Euro bekommen. Das Softwarepaket wird ansonsten deutlich teurer angeboten, bei Microsoft bezahlt man satte 99 Euro und der Straßenpreis liegt in der Regel um die 70 Euro.

Microsoft 365 Family hat im Frühjahr das altbekannte Microsoft Office 365 Home abgelöst und bietet den selben Leistungsumfang wie der Vorgänger. Das Programmpaket kommt als Familienlizenz für sechs Nutzer und beinhaltet die Anwendungen Microsoft Word, Excel, PowerPoint und Outlook sowie auf Windows-Rechnern zusätzlich die Microsoft-Programme Publisher und Access.

Für 6 Personen mit jeweils 5 Geräten

Maximal sechs Personen dürfen diese Programme dann auf jeweils fünf ihrer persönlichen Geräte verwenden. Dies beinhaltet neben Mac- und Windows-Desktop-Rechnern auch die Möglichkeit zur uneingeschränkten Verwendung der von Microsoft angebotenen Office-Apps für Mobilgeräte. Obendrauf erhält jeder dieser sechs Nutzer 1 TB Cloud-Speicher bei Microsoft OneDrive.

Der Lizenzcode muss übrigens nicht direkt eingelöst, sondern kann auch zum Verlängern eines bestehenden Abos verwendet werden. Somit dürfte das Angebot nicht nur für Neukunden interessant sein, sondern auch für alle Office-Nutzer, die schon mal günstig eine Verlängerung für ihr laufendes Abo erwerben wollen.

Gestern erst haben wir darüber berichtet, dass Microsoft die Mac-Versionen von Word, Excel, PowerPoint und OneNote jetzt auch für Apples M1-Prozessoren optimiert hat. Zudem hat der Hersteller eine umfassende Überarbeitung für das E-Mail-Programm Outlook angekündigt, dazu zählt auch die nahtlose Integration von iCloud-Konten. Nutzer werden künftig in der Lage sein, E-Mail, Termine und Kontakte aus ihrem Apple-Konto komfortabel über die Microsoft-App zu verwalten.