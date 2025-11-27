Apple TV: „The Hunt“ wegen Plagiatsvorwürfen zurückgezogen

Eigentlich sollte nächste Woche „The Hunt“ auf Apple TV starten. Bereits zu Wochenbeginn haben wir darüber berichtet, dass Apple nahezu sämtliche Verweise auf die Fernsehserie von seinen Webseiten entfernt hat. Selbst bei der Ankündigung verschickten Pressemitteilungen dazu sind nicht mehr auf den Apple-Servern zu finden. Mittlerweile hat sich unsere Spekulation bestätigt, dass rechtliche Probleme der Grund für die kurzfristige Planänderung sind.

Dem Branchenmagazin Variety zufolge sieht sich Apple mit Plagiatsvorwürfen gegen den Regisseur der Serie, Cédric Anger, konfrontiert. Dieser habe die Handlung ohne Genehmigung von dem 1973 erschienenen Roman „Shoot“ des Autors Douglas Fairbairn übernommen. Der Stoff wurde mit dem deutschen Titel „Krieg im Frieden“ bereits 1976 als Film adaptiert.

Produktionsfirma bestätigt Vorwürfe

Die verantwortliche Produktionsfirma Gaumont hat laut Variety bereits bestätigt, dass die Serie auf unbestimmte Zeit ruht – man prüfe die erhobenen Vorwürfe. Gaumont hat mittlerweile ebenfalls alle Hinweise auf die Produktion von seiner Webseite entfernt.

Apple hatte geplant, Anfang Dezember mit der Veröffentlichung der ersten beiden Folgen zu beginnen und danach bis zum Jahresende im Wochenabstand weitere Episoden zu veröffentlichen. Ob die Serie überhaupt ausgestrahlt wird, hängt vom Ausgang der Streitigkeiten ab. Bei Bestätigung der Vorwürfe scheint eine finanzielle Einigung mit den Rechteinhabern zumindest ein wahrscheinlicher Weg.

Kernstory in beiden Fällen identisch

Die Handlung von „The Hunt“ dreht sich um eine Gruppe von Freunden, die bei einem Jagdausflug auf eine andere Gruppe trifft. Dabei kommt es zu einem tödlichen Vorfall, den die Beteiligten zunächst verbergen wollen, sich in der folge Folge jedoch potenziellen Racheaktionen ausgesetzt sehen.

Auch Fairbairns Roman beschreibt eine Gruppe von Jägern, die nach einem Schusswechsel einen Angreifer töten, das Ereignis verheimlichen und später befürchten, von der anderen Gruppe verfolgt zu werden. Die thematischen Überschneidungen bilden offenbar den Kern der aktuellen Vorwürfe.