Sky Wow zum Schnäppchenpreis: Allerdings mit Einschränkungen

Das aktuelle Sonderangebot des Sky-Ablegers Wow klingt erstmal so, als könne man da nicht viel falsch machen. Wer sich für ein Jahr festlegt, bekommt für nur 2,98 Euro im Monat Zugriff auf deren Streaming-Paket „Filme & Serien“ – also insgesamt gerade mal 35,76 Euro. Über ein paar Einschränkungen in diesem Zusammenhang muss man sich allerdings im Klaren sein.

Zunächst einmal die positiven Seiten der Aktion. Mit Wow Filme & Serien hat man Zugriff auf ein abwechslungsreiches Streaming-Programm, das mit einer Reihe von bekannten Titeln werben kann. Unter den aktuell bei Wow meistgesehenen Filmen finden sich Titel wie „Gladiator II“, der erste Teil der Musical-Verfilmung „Wicked“, „Ghostbusters: Frozen Empire“ und „Joker: Folie à Deux“ mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga. Das Serienangebot von Wow umfasst Produktionen wie „Watson“, „Navy CIS“, „The Rookie“ und „Gangs of London“. Alles in allem findet sich hier mehr als genug Material, um die 3 Euro im Monat zu rechtfertigen.

Allerdings bekommt man zu diesem Aktionspreis nur das Basis-Abo von Wow. Das bedeutet, dass man die Inhalte lediglich in Standard-HD sehen kann und damit klarkommen muss, dass bevor der gewünschte Inhalt startet, bis zu einer Minute lang Werbung laufen kann. Wer dies nicht möchte und die Inhalte zudem in Full HD sehen will, muss das mit 6 Euro pro Monat unverhältnismäßig teure Premium-Paket von Wow hinzubuchen.

HBO-Start zwingt Sky zu Umstellungen

Darüber hinaus wird es im kommenden Jahr bei den Inhalten von Wow größere Umstellungen geben. Voraussichtlich im Januar geht hierzulande HBO mit einem eigenen Streaming-Angebot an den Start. Sky sagt zwar, dass laufende Serien weiterhin auch über Wow verfügbar sein und mit neuen Staffeln versorgt werden. Abgeschlossene Produktionen dürften mit dem Start von HBO jedoch auf jeden Fall bei Wow verschwinden.

Quasi als Ausgleich hat Sky allerdings eine Content-Partnerschaft mit Sony vereinbart, in deren Rahmen mehr als 100 zusätzliche Titel ins Programm von Wow aufgenommen werden. Der Ankündigung von Sky zufolge sind hier neben bekannten Titeln wie „Jumanji: Welcome to the Jungle“ oder „Uncharted“ auch die Erstausstrahlungsrechte für ausgewählte Inhalte wie die Serien-Adaption des Klassikers „Lord of the Flies“ enthalten.