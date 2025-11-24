„The Hunt“: Erneut Apple-TV-Serie kurz vor dem Start gestrichen

Apples Videodienst Apple TV lässt sich vorübergehend zum halben Preis abonnieren. Apple hat eine neue Werbeaktion für Abonnenten angestoßen, in deren Rahmen man sechs Monate lang nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro für den Zugriff auf die Videos und Serien bezahlt. Wenn nicht gekündigt, verlängert sich das Abo anschließend auf Monatsbasis zum regulären Preis.

Berechtigten Nutzern sollte das Aktionsangebot beim Aufruf der Apple-TV-Webseite angezeigt werden.

„The Hunt“ kurzfristig abgesagt

Apple TV sorgt derweil weiterhin in verschiedener Hinsicht für Verwirrung. Zunächst einmal ist mit „The Hunt“ eine weitere zuvor groß angekündigte Serie quasi über Nacht verschwunden.

Eigentlich sollte die französische Thrillerserie nächste Woche bei Apple TV starten. Apple hat nun aber nicht nur sämtliche Hinweise auf die Produktion aus der Apple-TV-App gestrichen, sondern auch alle diesbezüglich veröffentlichten Pressemitteilungen und den offiziellen Trailer gelöscht.

Die von Benoît Magimel gespielte Hauptfigur namens Franck fährt regelmäßig mit Freunden zum Jagen und trifft dabei auf unbekannte Personen, die sie ohne erkennbaren Anlass ins Visier nehmen. Bei ihrer Flucht wird einer der Männer verletzt und die Bedrohung setzt sich anschließend auch im privaten Umfeld von Franck fort. Die Angreifer scheinen ihm und seiner Familie weiter zu folgen.

Grund für Verschiebung unklar

Warum Apple die Serie aus dem Programm genommen hat, ist nicht bekannt. Ebenso wenig ist klar, ob „The Hunt“ zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Apple hat zuletzt für Verwunderung gesorgt, als die Serie „The Savant“ ohne weitere Erklärungen abgesetzt und entweder auf unbestimmte Zeit verschoben oder gar komplett eingestampft wurde.

Hintergrund war hier offenbar der Mord an dem politischen Aktivisten Charlie Kirk in den USA. Mit Blick auf „The Hunt“ sind politisch motivierte Gründe allerdings nicht erkennbar. Denkbar wäre, dass rechtliche Fragen eine Rolle spielen.