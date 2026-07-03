WhatsApp für iPad: Tablet wird zum Hauptgerät

WhatsApp für iPad wird ein gutes Stück eigenständiger. Erste Nutzer können Apples Tablet nicht mehr nur als verknüpftes Zusatzgerät einrichten, sondern als Hauptgerät für ihr WhatsApp-Konto verwenden. Damit löst Meta eine der letzten großen Einschränkungen der im vergangenen Jahr gestarteten iPad-App.

Bislang funktionierte WhatsApp auf dem iPad ähnlich wie WhatsApp auf dem Mac: Die App wurde mit einem bestehenden Konto auf dem iPhone verbunden und diente anschließend als zusätzliches Gerät. Das war praktisch, setzte aber weiterhin ein Smartphone als Ausgangspunkt voraus. Die neue Einrichtung bietet nun offenbar die Wahl zwischen dem bekannten Begleitmodus und dem iPad als primärem Gerät.

Die Originalmeldung stammt von WABetaInfo. Demnach erscheint die neue Option mit WhatsApp Messenger für iOS in Version 26.25.74 aus dem App Store. Auch die aktuelle TestFlight-Version soll die Funktion bereits unterstützen.

Nicht mehr nur Begleitgerät

Denkbar ist etwa der Einsatz auf einem privaten Tablet, im Familienumfeld oder auf einem iPad, das ohnehin dauerhaft zu Hause liegt. WhatsApp wird damit flexibler, ohne dass Nutzer zwingend zwischen Web-Version, Mac-App und iPhone wechseln müssen.

Meta hatte die native iPad-App im Mai 2025 veröffentlicht. Damals konnten Nutzer erstmals offiziell auf dem iPad schreiben, telefonieren, Videoanrufe führen und den größeren Bildschirm mit iPadOS-Funktionen wie Split View oder Stage Manager nutzen. Wir hatten die Veröffentlichung der iPad-Version von WhatsApp bereits aufgegriffen.

Freischaltung läuft schrittweise

Wie bei vielen WhatsApp-Neuerungen wird die neue Einrichtung nicht sofort für alle sichtbar. Auch wer Version 26.25.74 installiert hat, kann noch die bisherige Ansicht sehen. WABetaInfo spricht von einem schrittweisen Rollout.

WhatsApp war über Jahre eine der auffälligsten Lücken auf Apples Tablet. Erst kam die offizielle App, jetzt folgt die Möglichkeit, das iPad stärker als eigenständige WhatsApp-Zentrale zu verwenden. Ganz ohne iPhone wird WhatsApp damit für einige Nutzer deutlich realistischer.