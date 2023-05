SILO: Buchvorlage zur Apple-Serie gratis zu haben

Seit dem 5. Mai läuft die Science-Fiction-Serie SILO auf Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+. Am vergangenen Freitag wurde die 5. Folge der zehn Episoden langen ersten Staffel ausgestrahlt.

Fünfteilige Buchreihe, zehnteilige Serie

Die Serie, die in einer düsteren Zukunft spielt, in der die noch lebenden Menschen zu tausenden in riesigen Silos unter der Erde wohnen, basiert auf den Büchern des amerikanischen Schriftstellers Hugh Howey, der eine ganze Reihe von Büchern über das Leben, 144 Stockwerke unter der Erdoberfläche geschrieben hat.

Der erste Teil der SILO-Serie lässt sich sowohl in Apples Bücher-App als auch im Kindle eBooks Store des Online-Händlers amazon.de momentan komplett kostenlos laden und kann dabei helfen die Wartezeiten bis zur den wöchentlichen Veröffentlichungen der neuen Folgen zu überbrücken.

Erste Folgen mit guter Bewertung

Ob SILO eine der Serien ist, die euren Vertrauensvorschuss verdient hat, oder euch letztlich wie LOST in der Luft hängen lässt, können wir nicht sagen. Die IMDb-Bewertung der dystopischen 50-Minuten-Folgen fällt jedoch vorwiegend positiv aus. Aktuell ist die Serien mit einem IMDb-Note von 7,9 versehen, die ersten drei Episoden freuen sich zudem alle über Einzelbewertungen von über 8,0.

Die Kurzbeschreibung des ersten SILO-Bandes liest sich in Amazons Kindle eBooks Store folgendermaßen:

Drei Jahre nach dem mysteriösen Tod seiner Frau setzt Sheriff Holston seiner Aufgabe ein Ende und entschließt sich, die strengste Regel zu brechen: Er will wie seine Frau das Silo verlassen. Doch die Erdoberfläche ist hoch toxisch, ihr Betreten sein sicherer Tod. Holston nimmt ihn in kauf, um endlich mit eigenen Augen zu sehen, was sich hinter der großen Luke befindet, die sie alle gefangen hält. Was ihn dort erwartet, ist ebenso ungeheuerlich wie die Folgen, die sein für alle anderen schwer nachvollziehbares Handeln hat … Hugh Howeys verstörende Zukunftsvision ist rasanter Thriller und Gesellschaftsroman in einem. Silo handelt von Lüge und Verrat, Menschlichkeit und der großen Tragik unhinterfragter Regeln.

In der 2011 debütierten Buchreihe, die mit der Kurzgeschichte „Wool“ startete, sind mittlerweile neun Teile erschienen, die in der fünfteiligen Buchreihe SILO zusammengefasst wurden.



SILO im Trailer

Einen ersten Eindruck dessen, was euch in Apples Serie und im ersten Buch erwartet, gewährt der offizielle SILO-Trailer, den wir im Anschluss eigebettet haben. Apple selbst hat den Trailer vor einem Monat in einer deutschen und einer englischen Sprachversion veröffentlicht.