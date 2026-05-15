Apple TV: „Shrinking“ dreht weiter, „Only Margo“ bekommt zweite Staffel

Apple TV liefert zwei Neuigkeiten für Comedy-Fans. Während „Shrinking“ offenbar schneller als erwartet weitergeht, hat Apple „Only Margo“ noch vor dem Finale der ersten Staffel verlängert. Beide Serien gehören zu den Produktionen, mit denen Apple sein Comedy-Angebot neben Titeln wie „Ted Lasso“ und „The Studio“ weiter ausbaut.

Elle Fanning in „Only Margo“

Bei „Shrinking“ hatte Apple die vierte Staffel bereits Anfang des Jahres bestätigt. Neu ist nun der Produktionsfortschritt: Harrison Ford hat in einem Gespräch mit Variety verraten, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel bereits in der kommenden Woche beginnen sollen. Geplant sind demnach zwölf neue Folgen.

Ein offizieller Starttermin steht noch aus. Da „Shrinking“ keine besonders effektlastige Produktion ist, wirkt eine Veröffentlichung im kommenden Jahr aber realistisch. Die dritte Staffel wurde erst im April abgeschlossen. Sollte Apple die neue Staffel Anfang 2027 veröffentlichen, wäre die Wartezeit vergleichsweise kurz.

„Shrinking“ startet in ein neues Kapitel

Inhaltlich steht die Serie vor einem kleinen Neustart. Die dritte Staffel schloss den bisherigen Handlungsbogen um Jimmy, gespielt von Jason Segel, weitgehend ab. Für die vierte Staffel hatten die Macher bereits ein neues Kapitel angekündigt. Neben Segel und Ford gehören unter anderem Jessica Williams, Christa Miller, Michael Urie und Ted McGinley wieder zum Ensemble.

Auch „Only Margo“ bekommt eine zweite Staffel. Apple hat die Verlängerung noch vor dem Finale der ersten Staffel bestätigt, das am 20. Mai veröffentlicht wird. Die Serie basiert auf dem Roman von Rufi Thorpe, stammt von David E. Kelley und wird von A24 produziert.

„Only Margo“ geht weiter

Im Mittelpunkt steht Margo, gespielt von Elle Fanning, eine junge Mutter mit Geldproblemen, die nach neuen Wegen sucht, sich und ihr Kind über Wasser zu halten. Zur Besetzung gehören außerdem Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Nick Offerman, Greg Kinnear und Marcia Gay Harden.

Ein Termin für Staffel zwei wurde noch nicht genannt. Die frühe Verlängerung ist für Apple TV aber ein klares Signal: Neben großen Dramaserien und Prestigeproduktionen soll auch der Comedy-Bereich regelmäßig Nachschub bekommen. Passend dazu hatte Apple zuletzt bereits einen Ausblick auf neue Filme und Serien bei Apple TV gegeben.