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Gute Nachrichten für Comedy-Fans

Apple TV: „Shrinking“ dreht weiter, „Only Margo“ bekommt zweite Staffel
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Apple TV liefert zwei Neuigkeiten für Comedy-Fans. Während „Shrinking“ offenbar schneller als erwartet weitergeht, hat Apple „Only Margo“ noch vor dem Finale der ersten Staffel verlängert. Beide Serien gehören zu den Produktionen, mit denen Apple sein Comedy-Angebot neben Titeln wie „Ted Lasso“ und „The Studio“ weiter ausbaut.

Margos Got Money Troubles Photo 010702

Elle Fanning in „Only Margo“

Bei „Shrinking“ hatte Apple die vierte Staffel bereits Anfang des Jahres bestätigt. Neu ist nun der Produktionsfortschritt: Harrison Ford hat in einem Gespräch mit Variety verraten, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel bereits in der kommenden Woche beginnen sollen. Geplant sind demnach zwölf neue Folgen.

Ein offizieller Starttermin steht noch aus. Da „Shrinking“ keine besonders effektlastige Produktion ist, wirkt eine Veröffentlichung im kommenden Jahr aber realistisch. Die dritte Staffel wurde erst im April abgeschlossen. Sollte Apple die neue Staffel Anfang 2027 veröffentlichen, wäre die Wartezeit vergleichsweise kurz.

„Shrinking“ startet in ein neues Kapitel

Inhaltlich steht die Serie vor einem kleinen Neustart. Die dritte Staffel schloss den bisherigen Handlungsbogen um Jimmy, gespielt von Jason Segel, weitgehend ab. Für die vierte Staffel hatten die Macher bereits ein neues Kapitel angekündigt. Neben Segel und Ford gehören unter anderem Jessica Williams, Christa Miller, Michael Urie und Ted McGinley wieder zum Ensemble.

Shrinking Photo 030104

Auch „Only Margo“ bekommt eine zweite Staffel. Apple hat die Verlängerung noch vor dem Finale der ersten Staffel bestätigt, das am 20. Mai veröffentlicht wird. Die Serie basiert auf dem Roman von Rufi Thorpe, stammt von David E. Kelley und wird von A24 produziert.

„Only Margo“ geht weiter

Im Mittelpunkt steht Margo, gespielt von Elle Fanning, eine junge Mutter mit Geldproblemen, die nach neuen Wegen sucht, sich und ihr Kind über Wasser zu halten. Zur Besetzung gehören außerdem Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Nick Offerman, Greg Kinnear und Marcia Gay Harden.

Ein Termin für Staffel zwei wurde noch nicht genannt. Die frühe Verlängerung ist für Apple TV aber ein klares Signal: Neben großen Dramaserien und Prestigeproduktionen soll auch der Comedy-Bereich regelmäßig Nachschub bekommen. Passend dazu hatte Apple zuletzt bereits einen Ausblick auf neue Filme und Serien bei Apple TV gegeben.
15. Mai 2026 um 14:55 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wär nice gewesen, wenn sie shrinking einfach so lassen würden. War gut abgerundet.

    • Tolle Serie.

      Aber manche Themen sind aber sehr amerikanisch und wirken sehr komisch.

      Ich erinnere mich wie die Tochter mit dem Freund (Junge von den Nachbarn) der besten Freundin schläft.

      Alles kein Problem in der shrinking Welt:
      Beide reden und lachen und sind da wieder Freundinnen und der Typ ist natürlich Schuld.

      Das war total lächerlich.

  • Ein Spoiler Alarm wäre nett gewesen!
    Konnte noch rechtzeitig den Absatz zum Ende der dritten Staffel überspringen.

    Ansonsten ist Shrinking ein wirklich tolle Serie.

    Immer wieder erstaunlich wie eng Humor und Tragödie/Drama zusammen liegen.

    Hatte bei Scrubs schließlich auch immer sehr gut funktioniert.

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