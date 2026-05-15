Scapade AirPack: Rucksack mit „Wo ist?“-Integration angeschaut

Der Zubehöranbieter Scapade möchte mit für Reisen und mobiles Arbeiten spezialisierten Gadgets um eure Aufmerksamkeit buhlen. Um sich von der Masse an Zubehörherstellern abzusetzen, setzt Scapade dabei auf direkt in ihre Produkte integrierte und mit Apples „Wo ist?“ Netzwerk kompatible Bluetooth-Tracker.

Besonders hervor sticht dabei der Rucksack AirPack. Dessen Markteinführung liegt zwar bereits ein halbes Jahr zurück, nun hatten wir jedoch Gelegenheit uns selber ein Bild von dem Rucksack zu machen und zu prüfen, ob er den etwas gehobeneren Kaufpreis von 149,99 Euro auch wert ist.

Mit 28 Litern Volumen bietet das AirPack viel Platz und macht mit seinem klaren, modernen Design trotz der etwas größeren Abmessungen von 47 cm x 32 cm x 23 cm eine recht schlanke Figur. Im Inneren des Rucksacks befindet sich ein mit Velour ausgekleidetes Fach für Laptops bis 16 Zoll Größe sowie ein zusätzliches Fach für Tablets, in das auch ein 12,9 Zoll iPad Pro passt. Vier weitere kleinere Innenfächer bieten Platz für Dokumente, Peripherie, Netzteile und anderen Kleinkram.

Weitere innenliegende Unterteilungen gibt es nicht, im Gegenzug bietet das Hauptfach damit jedoch praktisch uneingeschränkten Stauraum. Da für das AirPack ein Clamshell Design gewählt wurde, lassen sich die Reißverschlüsse des Hauptfaches bis zum Boden aufziehen. Damit lässt sich der Rucksack wie ein Koffer aufklappen, womit auch sperriger Inhalt leicht verstaut werden kann und ihr Hemden ohne zu stopfen knitterfrei legen könnt.

MacBook und iPad lassen sich gemeinsam sicher verstauen.

An der Außenseite befindet sich drei weitere Außenfächer, ein Schmales vorne und zwei größere links und rechts. Wobei das Linke mit Polyurethan ausgeschlagen und somit wasserdicht ist. Ein idealer Stauraum für eine Wasserflasche oder kleine Thermoskanne, ohne das ihr einen Wasserschaden an eurer Hardware riskiert.

Sicherheit im Fokus

Dass das AirPack offenkundig auf Kurzreisen mit dem klassischen Trolley konkurrieren soll wird nicht zuletzt durch das integrierte und TSA konforme Nummernschloss deutlich, welches sich unter einer magnetisch arretierenden Klappe oben am Rucksack befindet. Auch wenn wir das AirPack wohl kaum freiwillig auf Flügen ins Aufgabegepäck geben würden, hindert das Schloss Langfinger daran unbemerkt euer MacBook aus eurem Rucksack zu fischen. Auch die beiden Außentaschen verfügen über kleine Schlaufen, die das unbemerkte Aufziehen der Reißverschlüsse erschweren.

Das Clamshell Design wirkt im ersten Moment befremdlich, erweist sich jedoch als durchaus praktisch.

Direkt auf dem Rücken des AirPacks befindet sich der namengebende Bluetooth Tracker. Dieser erlaubt es euch den Rucksack in der „Wo ist?“-App zu hinterlegen und euch benachrichtigen zu lassen, wenn ihr ihn irgendwo vergessen solltet. Die Akkulaufzeit gibt Scapade mit bis zu 6 Monaten an, geladen wird der Tracker über MagSafe oder Qi. Am komfortabelsten geht das natürlich mit einer MagSafe Powerbank.

Eventuell stellt sich dennoch die Frage, ob man überhaupt einen zusätzlichen „Wo ist?“ Tracker im Rucksack benötigt, wenn sich darin ein MacBook oder iPad befindet. Immerhin sind diese ebenso in der „Wo ist?“-App zu finden und es lässt sich auch bei deren Zurücklassen eine Warnmeldung ausspielen. Andererseits hat man sein MacBook auch nicht immer im Rucksack. Ein fest integrierter Tracker, den man nicht vergessen und der auch nicht herausfallen kann, nimmt diese Restsorge.

Der Tracker ist binnen ca. 30 Minuten wieder vollständig geladen.

Dennoch würden wir unsere Kaufentscheidung bei einem Rucksack nicht rein von einem integrierten Tracker abhängig machen. Viel mehr zählen Optik, Verarbeitungsqualität und natürlich der Tragekomfort. Wenn man den etwas futuristischen Look mag, weiß das AirPack optisch durchaus zu überzeugen. Da Geschmack allerdings subjektiv ist, wollen wir uns lieber auf Qualität und Ergonomie konzentrieren.

Hohe Qualität, stolzer Preis

Bei Material und Verarbeitung sind uns keinerlei Mängel aufgefallen. Darüber hinaus ist das AirPack formstabil und sackt auch im leeren Zustand nicht in sich zusammen. Dafür sorgt auch die rundum eingenähte Polsterung, die den Inhalt zusätzlich vor Stößen schützt. Zusätzlich zur Größe des Rucksacks macht sich natürlich auch die Polsterung beim Gewicht bemerkbar. Mit einem Leergewicht von knapp 1,3 kg bewegt sich das AirPack aber noch in einem akzeptablen Rahmen.

Die Oberfläche selbst ist wasserabweisend und hält auch einem längeren Regenschauer stand. Allerdings wurden lediglich für die Seitenfächer spezielle wasserabweisende Reißverschlüsse verwendet. Das Hauptfach muss hingegen mit einem klassischen Reißverschluss auskommen, innenliegende Regenschutzleisten verhindern aber zumindest das direkte Eindringen von seitlich auftreffendem Regen. Oben wird der Reißverschluss sowieso durch die magnetisch arretierende Klappe verdeckt und dadurch geschützt.

Wasserabweisende Reißverschlüsse gibt es nur für die Seitentaschen, das Hauptfach wird einfach abgedeckt.

Auch im Inneren wurde darauf geachtet, dass eure Hardware optimal geschützt bleibt. Die beiden Fächer für Laptop und Tablet wurden etwas erhöht eingenäht, sodass genug Abstand zum Boden besteht. Dadurch bleiben euer MacBook und iPad vor heftigeren Schlägen bewahrt, auch wenn der Rucksack einmal etwas unsanfter auf dem Boden aufkommen sollte.

Ebenso ist der Tragekomfort des Rucksacks erwartungsgemäß gut. Sowohl Rücken wie auch Tragegurte sind hinreichend gepolstert und die Aussparung rund um den Tracker eröffnet zumindest etwas Raum zur Luftzirkulation. Damit bleibt das AirPack auch über längere Strecken angenehm zu tragen und schneidet nirgendwo ein. Zusätzlich sorgt ein höhenverstellbarer Brustgurt für weitere Stabilität.

Insgesamt erfüllt das Scapade AirPack damit unsere Erwartungen an einen modernen Rucksack für Reisen und Alltag. Die gebotene Qualität schlägt sich jedoch wiederum im Preis nieder. Mit seinen veranschlagten 149,99 Euro spielt das Scapade AirPack auch preislich in der Premium-Liga. Nummernschloss und Tracker sind dabei nette Gimmicks, die man vielleicht nicht zwingend benötigt, aber ebenso ungerne missen möchte. Wer auf der Suche nach einem etwas geräumigeren Laptoprucksack ist, sollte mit dem Scapade AirPack auf jeden Fall glücklich werden.