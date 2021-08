Apple TV+: Neue Videos zu „See“, „Truth be Told“ und „Lisey’s Story“

Morgen startet die zweite Staffel von „See: Reich der Blinden“ auf Apple TV+. Im Vorfeld des Staffelstarts hat Apple zwei weitere Vorab-Videos veröffentlicht. Ergänzend zu einer von Apple USA veröffentlichten „First Look Featurette“ hat Apple Deutschland jetzt auch die deutsche Fassung des offiziellen Trailers zur zweiten Staffel von See nachgereicht. Wir haben beide Videos unten für euch eingebettet.

„See: Reich der Blinden“ war eine der ersten über Apple TV+ ausgestrahlten Originals-Produktionen von Apple. Die Serie spielt in einer Welt, in der ein Großteil der Bevölkerung infolge einer Virusinfektion erblindet ist. In Hauptrollen sind Jason Momoa und Dave Bautista zu sehen. Eine weitere, dritte Staffel der Serie ist bereits in Arbeit.

Neue Videos zu „Truth be Told“ und „Lisey’s Story“

Apple TV+ wirbt zudem mit weiteren Videos für die Produktionen „Truth Be Told“ und „Lisey’s Story“. In der Folge seht ihr die „Season 2 Featurette“ zu „Truth be Told“ mit dem Titel „Damaged“ sowie das ebenfalls neu verfügbare Video „Lisey’s Story — Deep Dive: Feeling Lisey’s Pain“.