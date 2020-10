Apple TV+: Neue Trailer für „On the Rocks“ und „Dickinson 2“

Am 23. Oktober startet mit „On the Rocks“ die nächste Produktion mit Starbesetzung auf Apple TV+. Für die Regie zeichnet Sofia Coppola verantwortlich, in den Hauptrollen spielen Bill Murray und Rashida Jones.

„On the Rocks“ handelt von einer jungen New Yorker Autorin und Mutter, die sich von ihrem Ehemann betrogen fühlt und diesem Vorwurf gemeinsam mit ihrem Vater nachgeht. Apple beschreibt die Produktion als „bittersüße Beziehungskomödie“ und allein schon Bill Murray dürfte für viele Nutzer Anlass genug sein, sich den Streifen zu Gemüte zu führen. Rechtzeitig vor dem Streaming-Start hat Apple en Trailer zum Film nun auch in einer deutschen Fassung online gestellt.

Staffel 2 von „Dickinson“ startet am 8. Januar

„Dickinson“ war eine der ersten Serien auf Apples vor knapp einem Jahr gestarteten Videoportal. Die Fortsetzung der Serie mit Hailee Steinfeld und Jane Krakowski wurde bereits angekündigt. Jetzt gibt Apple den 8. Januar als Starttermin bekannt und hat eigens dafür einen „Date Announcement Trailer“ veröffentlicht.