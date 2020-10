Adobe Photoshop Elements und Premiere Elements 2021 verfügbar

Adobe liefert die 2021er-Updates für Photoshop Elements und Premiere Elements aus. Die kleinen Geschwister von Adobes Schwergewichten für Bildschirm- und Videobearbeitung kommen in ihren neuen Version mit zeitgemäßen Neuerungen und erweiterter Integration von Adobes KI-Technologie Sensei.

Bei den Verbesserungen für Photoshop Elements hat Adobe nicht zuletzt auch den Einsatz der bearbeiteten Bilder in sozialen Medien und auf Online-Plattformen vor Augen. So lassen sich Fotos jetzt auf einfache Weise in animierte GIFs verwandeln. Künstliche Kamerabewegungen à la Ken Burns simulieren Bewegung in der Aufnahme. Adobe Photoshop Elements bietet nun zudem eine Reihe von Vorlagen für ins Bild integrierte Sprüche und weitere Animationsoptionen. Nutzer der App sollen zudem mit einfachen Mitteln Bildinhalte verschieben, ganze Bildbereiche ersetzen oder Duo-Farbton-Effekte erstellen können.

Bei der Videobearbeitung mit Premiere Elements lassen sich nun Bildmotive oder -bereiche präzise auswählen und mit Effekten belegen. Zudem sollen neue Effekte wie Doppelbelichtung oder Maskenüberlagerung für professionellere Ergebnisse sorgen. Adobe hat in diesem Zusammenhang auch eine Echtzeit-Vorschau für Effekte integriert und will damit den Arbeitsvorgang merklich beschleunigen.

Eine ausführliche Übersicht der neuen Funktionen von Photoshop Elements und Premiere Elements 2021 inklusive ein paar Videos findet ihr hier bei Adobe. Der Hersteller bietet die neuen Programmversionen im Einzelkauf für jeweils knapp 100 Euro an. Im Paket könnt sind beide Programme zusammen für 145 Euro erhältlich. Bestandskunden bekommen die neuen Versionen zum Upgrade-Preis von jeweils 78,88 Euro oder für 119,48 Euro im Paket.

Vom Kauf im Mac App Store raten wir übrigens ab. Dort wird derzeit noch die alte 2020er-Version angeboten, und dies mit einem Preis von 110 Euro auch noch teurer, als bei Adobe selbst.