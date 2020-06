Apple TV+: Neue Trailer für „Little Voice“ und „Dads“

„Little Voice“ ist der Titel einer bevorstehenden Coming-of-Age Drama-Serien, die auf extra produzierte Musikeinlagen von Sara Bareilles setzt und wie Tom Hanks „Greyhound“ den Katalog des Streaming-Dienstes ebenfalls am 10. Juli ergänzen wird.

In der Kurzbeschreibung zur neuen Serie heißt es:

Ein Liebesbrief an die vielfältige Musikalität New Yorks mit Brittany O’Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson und Chuck Cooper in den Hauptrollen. „Little Voice“ folgt Bess King, einer einzigartig talentierten Darstellerin, die darum kämpft, ihre Träume zu erfüllen, während sie sich durch Ablehnung, Liebe und komplizierte Familienprobleme navigiert. Mit Originalmusik der für den Grammy und Tony Award nominierten Sara Bareilles geht es in dieser Geschichte darum, seine authentische Stimme zu finden – und den Mut, sie einzusetzen.