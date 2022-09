Apple TV+: Neue Serienepisoden und Selena-Gomez-Doku

Gomez war zuletzt insbesondere mit der Serie „Only Murders in the Building“ ausgesprochen erfolgreich und wurde dafür auch für einen Emmy nominiert. Eben erst ist das Finale der zweiten Staffel von „Only Murders in the Building“ auf Disney+ erschienen. Damit verbunden sei nochmal daran erinnert, dass es den Videodienst im Rahmen einer Sonderaktion einen Monat lang für 1,99 Euro gibt und die Telekom sogar ein Jahresabo für Disney+ verschenkt .

Apple hat darüber hinaus die Dokumentation „Selena Gomez: My Mind and Me“ angekündigt, die unter der Regie von Alek Keshishian auf das Leben und die Karriere der Sängerin, Schauspielerin und Aktivistin blickt.

Gutsy – Geschichten über mutige Menschen ist eine Doku-Serie mit Hillary Clinton und Chelsea Clinton in der die beiden Frauen Apple zufolge mit einigen der kühnsten und unerschrockensten Frauen der Welt unvergessliche Abenteuer erleben. Die Serie steht bereits in vollem Umfang mit insgesamt acht Folgen zum Abruf über Apple TV+ bereit.

