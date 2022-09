Scroll Reverser: Verschiedene Scroll-Richtungen für Trackpad und Maus

Scroll Reverser ist mittlerweile seit mehr als zehn Jahren für den Mac erhältlich, hat aber im Zusammenspiel mit bestimmen Konfigurationen auch heute noch seine Daseinsberechtigung und wird zudem konsequent weiterentwickelt und geplfegt. Eine Leserzuschrift erinnert uns an das hilfreiche Werkzeug für Mac-Besitzer, die ein Trackpad und eine Maus parallel benutzen.

Scroll Reverser erlaubt es, die Scroll-Richtung von mit dem Mac verbundenen Trackpads und Mäusen unabhängig von einander umzukehren und diese Vorgaben separat sowohl für das vertikale als auch das horizontale Scrollen festlegen. Damit erweitert die Anwendung die von macOS selbst diesbezüglich gebotenen Möglichkeiten. Hier finden sich zwar auch getrennte Kontrollfelder für das Trackpad und die Maus in den Systemeinstellungen, doch greift die Einstellung für die Scroll-Richtung übergreifend für alle Eingabegeräte.

Scroll Reverser lässt sich als kleine zusätzliche Erweiterung für die Systemfunktionen kostenlos laden. Wer die Software benutzt und die Entwicklung unterstützen will, kann sich bei deren Entwickler Nick Moore mit einer kleinen Spende bedanken.

macOS bietet vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten

In den Systemeinstellungen von macOS lassen sich darüber hinaus weitere Optionen die Eingabe per Trackpad und Maus betreffend festlegen und ein kleiner Ausflug dorthin kann keinesfalls schaden. So kann man hier beispielsweise auch standardmäßig vorgegebene Gesten, die man selbst nie benutzt und die höchstens zu versehentlichen Fehlbedienungen führen, dauerhaft deaktivieren.

Der Trackpad-Bereich ist hier in drei verschiedene Bereiche unterteilt. „Zeigen und Klicken“ erlaubt Vorgaben wie etwa die Möglichkeit, zusätzliche Funktionen durch das Tippen mit mehreren Fingern zu konfigurieren. Im Bereich „Scrollen und Zoomen“ können erweiterte Gesten wie das Zoomen oder Drehen mit zwei Fingern an- oder abgestellt werden und darüber hinaus kann man auch für sich selbst festlegen, ob man Funktionen wie App-Exposé oder das Blättern durch Seiten durch Streichen über das Trackpad nutzen will.