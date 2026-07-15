Apple TV, Netflix und A24 zeigen ihre kommenden Filmstarts

Apple TV, Netflix und das US Filmstudio A24 haben neue Einblicke in drei kommende Produktionen veröffentlicht. Das Programm reicht von einer Actionkomödie über einen Psychothriller bis zu einem biografisch geprägten Drama über die Jugend des späteren Kochs und Autors Anthony Bourdain.

„Mayday“ ab September auf Apple TV

Apple TV zeigt „Mayday“ ab dem 4. September. Die Handlung spielt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Der ehrgeizige Pilot Troy Kelly wird für einen geheimen Einsatz in die Sowjetunion geschickt. Nachdem die Mission scheitert, sitzt er auf feindlichem Gebiet fest.

Dort trifft Kelly auf Nikolai Ustinov, einen früheren Agenten des sowjetischen Geheimdienstes, der sich für amerikanische Kultur interessiert. Aus dem zunächst gefährlichen Zusammentreffen entwickelt sich eine Zusammenarbeit. Der Film verbindet Spionage, Action und Humor mit der Geschichte einer unerwarteten Freundschaft.

Netflix bringt Robert De Niro

Netflix veröffentlicht „Der Kinderflüsterer“ (im Original: „The Whisper Man“) am 28. August. Der Psychothriller basiert auf dem Roman von Alex North und verbindet eine Entführung mit einem lange zurückliegenden Fall.

Der verwitwete Krimiautor Tom Kennedy zieht mit seinem achtjährigen Sohn Jake nach Featherbank. Kurz darauf wird das Kind verschleppt. Die Tat ähnelt dem Vorgehen eines Serienmörders, der bereits seit 15 Jahren im Gefängnis sitzt. Bei der Suche nach seinem Sohn muss Tom seinen Vater um Unterstützung bitten. Dieser ist ein pensionierter Ermittler, zu dem seit längerer Zeit kein Kontakt mehr bestand.

Adam Scott spielt Tom Kennedy, Robert De Niro dessen Vater. Michelle Monaghan, Hamish Linklater und Owen Teague sind ebenfalls zu sehen. Regie führte James Ashcroft. Das Drehbuch stammt von Ben Jacoby und Chase Palmer.

A24 zeigt jungen Anthony Bourdain

A24 widmet sich unterdessen in „Tony“ einem jungen Anthony Bourdain. Dominic Sessa verkörpert den späteren Koch, Autor und Fernsehmoderator im Alter von 19 Jahren. Während eines Sommers in Provincetown gerät er erstmals in den hektischen Alltag einer Restaurantküche. Diese Erfahrung beeinflusst seinen weiteren Lebensweg.

Matt Johnson führte Regie. Neben Sessa spielen Emilia Jones, Dagmara Dominczyk, Leo Woodall und Antonio Banderas. Der Kinostart ist für den 7. August vorgesehen.