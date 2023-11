Apple TV+: Preisverleihungsrede von Robert De Niro zensiert?

Robert De Niro bringt Apple in eine ungemütliche Situation. Im Rahmen seines Auftritts bei der Verleihung des Filmpreises Gotham Awards in New York hat der Filmstar die Anschuldigung erhoben, dass Apple oder das veranstaltende Gotham Film & Media Institute seine Rede zensiert haben.

Die Vortragenden können den Text ihrer Beiträge von einem Teleprompter ablesen und bei der Rede De Niros waren hier offenbar wesentliche, politisch motivierte Teile der Einleitung entfernt worden. De Niro informierte das Publikum im Anschluss an seine Rede über diesen Umstand und las die verschwundenen Passagen dann von seinem Mobiltelefon ab.

Die Kritik De Niros umfasste die im prämierten Film „Killers Of The Flower Moon“ thematisierte Kolonisierungs- und Besiedlungspolitik Amerikas ebenso wie den ehemaligen US-Präsident Donald Trump, der sein Volk dem Schauspieler zufolge innerhalb seiner Amtszeit mehr als 30.000 Mal belogen hat.

Auf die von ihm vermutete Zensur durch Apple und das Gotham Film & Media Institute bezogen stellte De Niro die Frage „wie können sie es eigentlich wagen, so etwas zu tun?“. Eigentlich habe er sich an dieser Stelle für die Auszeichnung bedanken sollen, doch sei ihm angesichts dieser Umstände nicht danach.

Neben Robert De Niro sind in dem von Martin Scorsese produzierten „Killers Of The Flower Moon“ unter anderem Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone zu sehen. Der Film wurde mit dem Sonderpreis „Historical Icon and Creator Tribute“ ausgezeichnet.

Trailer für „John Lennon: Murder Without A Trial“

Apple hat inzwischen auch einen ersten Trailer für die kommende Doku-Serie „John Lennon: Murder Without A Trial“ veröffentlicht. Die Produktion startet am 6. Dezember auf Apple TV+ will das Leben und insbesondere auch die Umstände des Todes der Musik- und Kulturikone John Lennon aufarbeiten und dabei auf exklusive Interviews mit Augenzeugen sowie bisher ungesehene Tatortfotos zurückgreifen. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Untersuchung und Verurteilung des für den Mord verurteilten Mark David Chapman fallen.