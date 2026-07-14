BenQ MA320UG: Neuer Mac-Monitor verbindet 4K mit 120 Hertz

BenQ erweitert seine für Macs entwickelte MA-Serie um den MA320UG. Der 31,5 Zoll große Monitor bietet eine 4K-Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln und erreicht eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Er ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 849 Euro erhältlich, auf amazon.de für 799 Euro.

Das neue Modell ordnet sich oberhalb des für 599 Euro angebotenen MA320UP ein. Dieser hatte sich in unserem Praxistest vor allem durch seine auf macOS abgestimmte Farbdarstellung und die Nano-Gloss-Oberfläche ausgezeichnet. Der MA320UG ergänzt dieses Konzept um eine höhere Bildwiederholrate und Thunderbolt 4.

120 Hertz und zwei Farbmodi gleichzeitig

Das IPS-Panel deckt laut BenQ 99 Prozent des sRGB-Farbraums und 98 Prozent von Display P3 ab. Die Bildwiederholrate von 120 Hertz soll Bewegungen beim Scrollen, bei der Videobearbeitung und in umfangreichen Zeitleisten flüssiger erscheinen lassen. Eine gleichmäßige Verteilung von Helligkeit und Farben über die gesamte Bildschirmfläche soll die Bearbeitung von Fotos und Videos erleichtern.

Mit DualView Plus kann der Monitor zwei Farbprofile gleichzeitig nebeneinander anzeigen. Dadurch lässt sich beispielsweise prüfen, wie ein Inhalt im für Apple-Geräte gebräuchlichen Display-P3-Farbraum und im weitverbreiteten sRGB-Modus wirkt. Das Display unterstützt außerdem DisplayHDR 400 und erreicht laut Hersteller ein Kontrastverhältnis von 2.000:1.

Bei aktuellen Macs mit M4- und M5-Prozessoren müssen Käufer allerdings die bekannten Einschränkungen bei bestimmten hochskalierten 4K-Darstellungen berücksichtigen. macOS bietet dort nicht in allen Fällen die von älteren Macs bekannte Auswahl an HiDPI-Auflösungen an.

Thunderbolt 4 versorgt MacBooks mit Strom

Über Thunderbolt 4 überträgt der MA320UG Bild, Daten und bis zu 96 Watt Ladeleistung über ein Kabel. Ein zweiter Thunderbolt-Anschluss stellt 15 Watt bereit und kann einen weiteren 4K-Monitor in Reihe anbinden. Hinzu kommen HDMI 2.1 sowie Anschlüsse für USB-C- und USB-A-Geräte.

Der integrierte KVM-Umschalter erlaubt es, zwei angeschlossene Rechner mit derselben Tastatur und Maus zu bedienen. BenQs Software „Display Pilot 2“ bindet Einstellungen wie Helligkeit und Lautstärke in die Bedienung von macOS ein. ICCsync gleicht die verwendeten Farbprofile zwischen Mac und Monitor ab.

Der Standfuß lässt sich um 150 Millimeter in der Höhe verstellen. Außerdem kann der Bildschirm geneigt, gedreht und im Hochformat verwendet werden. Weitere Informationen stellt BenQ auf der Produktseite des MA320UG bereit.