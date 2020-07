Apple TV+: Mehr Kinofilme, mehr Mankind-Episoden

Die erfolgreiche Ausstrahlung des Weltkriegsdramas „Greyhound“ auf Apple TV+ scheint eine Weichenstellung des Video-Streaming-Dienstes nach sich zu ziehen.

Stimmen die Informationen aus Branchenkreisen, soll Apple so erfreut über den überraschenden Erfolg des Tom Hanks-Films gewesen sein, dass das Unternehmen bereits daran arbeitet, seine Spielfilm-Anstrengungen auf ein Netflix-ähnliches Niveau zu heben.

Apple soll einen Takt von rund 12 hochkarätigen Spielfilmen pro Jahr anpeilen. In der Szene würde der Konzern bereits signalisieren, dass man aufgeschlossen für weitere Spielfilm-Aufkäufe ist: „Apple is telling Hollywood that it’s now in the market for more tentpole-like feature films“.

Für Greyhound hat Apple 120 Millionen Dollar ausgegeben – 30% der Nutzer, die Greyhound gesehen haben, haben extra dafür Apple TV+ abonniert.

For All Mankind – Teaser für Staffel 2

Von den etablierten Serien dürfte sich Apple so schnell aber nicht entfernen. So hat der Konzern am Wochenende einen neuen Teaser für die zweite Staffel der Alternate-History-Serie „For All Mankind“ veröffentlicht. Staffel 1 Debütierte am 1. November 2019.