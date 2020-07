Sony startet TV-Lautsprecher SRS-LSR200 in Deutschland

Sonys neuer TV-Lautsprecher, der mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 179 Euro ausgezeichnete SRS-LSR200, ist ein spannendes Produkt, bei dem viele Anwender sicher gleich einen bestimmten Verwandten vor Augen haben dürften, der von der kabellosen Universalfernbedienung mit integrierten Lautsprechern profitieren könnte.

Mit dem SRS-LSR200 lässt sich der Ton des Fernsehers bis in etwa 30 Meter Entfernung an jeden Ort in Haus oder Garten mitnehmen. Das Gerät verbessert die Lautstärke und Tonqualität und soll damit das Hören erleichtern – auch dann, wenn die Benutzer nicht vor dem Fernseher sitzen.

Die drei integrierten Lautsprechereinheiten sorgen für einen klaren und natürlichen Klang in einem weiten Hörbereich, während die innovative Voice Zoom-Technologie die Tonfrequenzen gesprochener Dialoge optimiert.

Laut Sony ist der SRS-LSR200 ist mit allen großen TV-Marken kompatibel (Sony, Hitachi, LG, Loewe, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Toshiba) und spritzwassergeschützt.

Die „Voice Zoom“-Funktion des SRS-LSR200 erkennt und betont die Komponenten der menschlichen Stimme. Neben dem normalen Stereo-Wiedergabemodus stehen zwei weitere Modi zur Auswahl: „Voice Zoom 1“ rückt Stimmen in den Vordergrund, während „Voice Zoom 2“ hohe Frequenzen hervorhebt. Die Modi können per Tastendruck gewechselt werden.

Zum Aufladen wird der Lautsprecher einfach auf der Ladestation platziert. Mit einer 3-stündigen Akkuladung kann er ca. 13 Stunden im Dauerbetrieb genutzt werden.

Die Sender- und Lautsprechereinheiten sind über kabellose One-to-One-Verbindungen mit 2,4 GHz angeschlossen. Dies gewährleistet eine Übertragung mit geringer Verzögerung und hoher Störsicherheit. Die Benutzer können den Ton gleichzeitig über ihren Fernseher und den Lautsprecher wahrnehmen, für ein ganz natürliches Hörerlebnis.

Preise und Verfügbarkeit

Laut Sony ist der SRS-LSR200 ab Juli 2020 verfügbar. Amazon listet den Lautsprecher schon, setzt derzeit aber noch Mondpreise nördlich von 200 Euro an.

Bei MediaMarkt stimmt der Preis mit 170 Euro, hier ist die Bestellung jedoch derzeit noch unmöglich.