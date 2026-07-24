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Beats Studio Pro vor Ablösung

Günstigere AirPods Max? Neues Beats-Modell zeigt sich
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Apple bereitet offenbar neue Over-Ear-Kopfhörer der Marke Beats vor. Auf Fotos mehrerer Fußballprofis ist ein bislang nicht angekündigtes Modell zu sehen, das typische Beats-Merkmale mit Designelementen der AirPods Max kombiniert.

Lamine Yamal Beats Ivory

Der spanische Fußballer Lamine Yamal zeigte die Kopfhörer bereits in kräftigem Rosa sowie in einer cremefarbenen Ausführung. Der US-amerikanische Spieler Antonee Robinson wurde zudem mit einer zweifarbigen Variante gesichtet, die einen weißen Bügel mit blauen Ohrmuscheln verbindet.

AirPods-Max-Anleihen am Kopfbügel

Das große Beats-Logo auf den Ohrmuscheln lässt keinen Zweifel an der Markenfamilie. Auffällig sind jedoch die schlanken, ausziehbaren Bügelarme. Diese erinnern stärker an die Konstruktion der AirPods Max als an die klappbaren Gelenke der aktuellen Beats Studio Pro.

Auch die insgesamt runderen Ohrmuscheln wirken weniger kompakt als beim bisherigen Beats-Topmodell. Aussagen zu Materialien, Bedienelementen oder einem möglichen Transportmechanismus lassen sich anhand der Aufnahmen noch nicht treffen.

Nachfolger der Beats Studio Pro denkbar

Ob Apple eine neue Beats-Baureihe plant oder die Beats Studio Pro ablöst, ist bislang nicht bekannt. Das aktuelle Modell kam im Juli 2023 auf den Markt und wäre nach drei Jahren grundsätzlich reif für eine Überarbeitung.

Antonee Robinson Beats Headphones

Zu dem neuen Kopfhörer könnte auch ein Eintrag bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FCC gehören. Dort war bereits im Mai ein nicht angekündigter Apple-Kopfhörer mit der Modellnummer A3577 aufgetaucht. Die Unterlagen beschreiben das Gerät lediglich als Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer und enthalten keine verwertbaren Produktbilder.

Günstigere Alternative zu den AirPods Max?

Die optische Annäherung dürfte Spekulationen über eine günstigere Alternative zu den AirPods Max anheizen. Die aktuellen Beats Studio Pro kosten bei Apple regulär 399,95 Euro, sind aber oft weit darunter zu haben, während für die AirPods Max 2 derzeit 579 Euro verlangt werden. Welche Funktionen Apple dem neuen Beats-Modell mitgibt, ist allerdings vollkommen offen.

Unklar bleibt damit auch, ob die Kopfhörer aktuelle AirPods-Funktionen wie adaptives Audio, Konversationserkennung oder eine verbesserte Geräuschunterdrückung übernehmen. Die Fotos belegen zunächst nur das neue Design. Eine offizielle Vorstellung, einen Preis oder einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.

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