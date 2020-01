Apple TV+: Langjähriger HBO-Chef heuert an, Mythic Quest im Trailer

Zwischen den Jahren fast ein wenig untergegangen, nehmen wir die Trailer-Neuveröffentlichung von Apple TV+ zum Anlass, noch mal auf eine Personalie hinzuweisen, die die zukünftige Ausrichtung der TV-Ambitionen Apples durchblicken lässt: Boutique statt breite Masse.

Richard Plepler, ehemaliger CEO des Pay-TV-Senders HBO, arbeitet fortan für die Entertainment-Abteilung Apples. Nach 27 Jahren bei HBO wird Plepler (und dessen neue Produktionsfirma „Eden Productions“) zukünftig für und mit Apple arbeiten. Der jetzt gezeichnete Vertrag läuft vorerst über fünf Jahre und sieht vor, dass Plepler Apples neuen Streaming-Dienest in dieser Zeit mit TV-Serien, Dokumentationen und exklusiven Filmen versorgen wird.

Der 61-jährige sammelte in seiner Zeit bei HBO 160 Emmys und zeichnete unter anderem für Erfolgsserien wie “Game of Thrones” “Big Little Lies” und “Veep” verantwortlich.

Mythic Quest im Trailer

Zudem hat Apple den ersten Mythic Quest-Trailer freigegeben. Die neue Comedy-Serie „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ wird am 7. Februar 2020 debütieren und wird dann nicht häppchenweise sondern mit allen neun Episoden im Paket freigegeben.