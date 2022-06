Apples „Geschenkkarte für alles“ startet in Deutschland

Apple erweitert den Leistungsumfang seiner Guthabenkarten in Deutschland. Mit den neuen Apple Geschenkkarten kann man neben Medien und Dienstleistungen nun auch Hardware bei Apple bezahlen. An die US-Werbung für dort seit längerer Zeit erhältlichen Allround-Karten angelehnt preist Apple die neue Option auch hierzulande als „Die Geschenkkarte für fast alles von Apple“ an.

Die neuen Geschenkkarten von Apple sind in verschiedenen Designs zu den Standardwerten 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro sowie optional auch über einen beliebigen anderen Betrag zwischen 10 Euro und 250 Euro erhältlich und können ihrem gegenüber den gewöhnlichen „iTunes-Karten“ erweiterten Leistungsumfangs entsprechend auch für Einkäufe im Apple Store einsetzt werden. Die Zustellung erfolgt per E-Mail.

In den USA hat Apple die „Karte für alles“ genau genommen auch erst vor zwei Jahren eingeführt. Zuvor waren dort noch separate Karten für digitale Güter und für den Kauf von Hardware erhältlich, die dann von den flexibler nutzbaren neuen Karten abgelöst wurden. Die Einführung hierzulande könnte auch erklären, warum sich die Rabattangebote für Karten für den App Store und iTunes Store in letzter Zeit so rar gemacht haben.

Die Nutzungsbedingungen und den Leistungsumfang der neu erhältlichen Karten hält Apple wie folgt fest:

Apple Gift Cards gelten ausschließlich für den Kauf von Produkten und Services im Apple Store, in der Apple Store App, auf Apple.com, im App Store, in iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books und anderen Verkaufsstellen von Apple. Wenn an anderen Verkaufsstellen, die nicht oben genannt sind, von dir verlangt wird, mit Apple Gift Cards zu bezahlen, melde dies bitte den Behörden in deiner Nähe.

Für kurze Zeit gab mal „Apple Store Karten“

Wenn wir oben geschrieben haben, dass es in Deutschland bislang keine Gutscheinkarten von Apple für den Kauf von Hardware gab, so stimmt das genau genommen nicht ganz. Es klingt ein wenig wie bei Asterix, aber für einen kurzen Zeitraum und auch nur vor Ort in den damals noch 14 hiesigen Apple Stores konnte man vor acht Jahren in der Tat schon mal sogenannte „Apple Store Karten“ erwerben, die sich dann aber ausschließlich für den Einkauf in den Ladengeschäften des Herstellers verwenden ließen.