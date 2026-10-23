Apple TV im November: Fünf neue Serien und Filme

Apple TV startet im November mit fünf Neuheiten: drei Serien, darunter eine Fortsetzung, und zwei Filme. Neben Owen Wilsons Golfkomödie „Stick“ sind auch Anthony Mackie, Jamie Dornan und Chris Pratt zu sehen. Hier die deutschen Starttermine.

4. November: „Stick“ geht in die zweite Staffel

In der Golfkomödie „Stick“ muss Nachwuchstalent Santi (Peter Dager) lernen, mit dem Erwartungsdruck des Profisports umzugehen. Sein Mentor Pryce Cahill (Owen Wilson) versucht unterdessen selbst ein Comeback. Neu dabei ist Rhea Seehorn. Die zweite Staffel umfasst zehn Folgen: Zwei erscheinen zum Start, danach geht es bis zum 30. Dezember mittwochs weiter.

6. November: Awkwafina lernt kochen

Die achtteilige Dokumentarserie „Awkwafina: Küchen-Quereinsteigerin“ begleitet Schauspielerin Nora Lum auf einer kulinarischen Reise durch die USA. Sie möchte das einstige chinesische Restaurant ihrer Familie in New York wiederbeleben. Das Problem: Kochen kann sie nach eigener Aussage überhaupt nicht. Unterstützung erhält sie von Profiköchen und ihrer Familie. Zum Auftakt stehen zwei Episoden bereit, weitere folgen freitags.

13. November: „Being Heumann“ erzählt eine wahre Geschichte

Regisseurin Siân Heder („CODA“) widmet sich in „Being Heumann“ der US-Behindertenrechtsaktivistin Judy Heumann. 1977 besetzt sie gemeinsam mit anderen Aktivisten eine Bundesbehörde, um gleiche Rechte durchzusetzen. Ruth Madeley spielt die Hauptrolle, Mark Ruffalo gehört ebenfalls zur Besetzung. Der Film startet bereits am 6. November in ausgewählten Kinos und eine Woche später bei Apple TV.

13. November: „12 12 12“ setzt auf drei Zeitebenen

Die neue Thrillerserie „12 12 12“ erzählt einen Bankraub in Zürich aus drei Perspektiven: zwölf Monate Planung, zwölf Stunden Überfall und zwölf Tage danach. Anthony Mackie spielt einen in Ungnade gefallenen FBI-Agenten, der einen von Jamie Dornan verkörperten Berufsverbrecher jagt. Den Trailer haben wir bereits vorgestellt. Die achtteilige Serie beginnt mit zwei Episoden.

25. November: Chris Pratt in „Warrior Kid“

In „Warrior Kid“ spielt Chris Pratt den verletzten Navy SEAL Jake. Er nimmt seinen schüchternen Neffen Marc (Jude Hill) unter seine Fittiche, nachdem dieser in der Schule gemobbt wurde. Statt ihm das Kämpfen beizubringen, vermittelt er Selbstvertrauen und Mut. Der Film basiert auf einem Buch des ehemaligen Navy SEAL Jocko Willink. Ursprünglich für den 20. November angekündigt, nennt Apple inzwischen den 25. November als Starttermin.