Blink Mini 4K+ und Pan-Tilt 2K+: Neue Kameras ab 50 Euro

Amazon erweitert das Angebot seiner Blink-Überwachungskameras um zwei Modelle. Die neue Blink Mini 4K+ ist die erste Kamera der Marke mit 4K-Auflösung. Mit der Blink Mini Pan-Tilt 2K+ kommt zudem eine schwenkbare Variante hinzu, die Bewegungen automatisch verfolgen kann. Beide Kameras lassen sich in Deutschland bereits vorbestellen und sollen ab dem 27. Oktober ausgeliefert werden.

Mini 4K+: Mehr Details durch höhere Auflösung

Die Blink Mini 4K+ zeichnet Videos mit bis zu 3.840 × 2.160 Pixeln auf. Ihr horizontaler Blickwinkel beträgt 115 Grad. Die höhere Auflösung soll vor allem beim Heranzoomen helfen, um beispielsweise Personen oder Fahrzeuge besser erkennen zu können. Dafür steht ein bis zu zehnfacher digitaler Zoom bereit.

Zur Ausstattung gehören Dualband-WLAN mit Wi-Fi 6, HDR, eine Gegensprechfunktion und eine integrierte Sirene. Bei schwachem Licht sind weiterhin Farbaufnahmen möglich, bei Dunkelheit wechselt die Kamera zur Infrarot-Nachtsicht. Die Herstellerangaben nennen zudem eine Voraufzeichnung, die einige Sekunden vor einem Bewegungsereignis erfasst. Die Mini 4K+ kostet 79,99 Euro.

Mini Pan-Tilt 2K+: Bewegungen automatisch verfolgen

Die Blink Mini Pan-Tilt 2K+ legt den Schwerpunkt auf einen möglichst großen Erfassungsbereich. Sie nimmt mit 2.560 × 1.440 Pixeln auf und lässt sich um 350 Grad schwenken sowie um 115 Grad neigen. Die motorisierte Kamera kann erkannten Bewegungen automatisch folgen, etwa wenn sich eine Person durch einen Raum bewegt.

Auch hier gibt es Zwei-Wege-Audio, eine Sirene und Nachtsicht. Ein integrierter LED-Strahler ermöglicht Farbaufnahmen bei Dunkelheit. Die Innenraumversion kostet 49,99 Euro, die Außenvariante mit wetterfestem Netzteil 54,99 Euro.

Beide Neuheiten benötigen eine dauerhafte Stromversorgung per USB-C. Für die Verwendung im Freien ist jeweils ein wetterfestes Netzteil erforderlich. Erst damit sind die Kameras nach IP65 gegen Staub und Strahlwasser geschützt.

Abo für intelligente Erkennung erforderlich

Wie bei der bereits vorgestellten Blink Außenkamera 2K+ sind auch bei den Neuheiten einige Funktionen an ein kostenpflichtiges Abonnement gebunden. Das betrifft unter anderem die Unterscheidung zwischen Personen, Fahrzeugen und anderen Bewegungen sowie die Cloud-Speicherung. Der Basis-Tarif kostet 30 Euro jährlich für eine Kamera, Blink Plus 100 Euro für mehrere Geräte.

Ohne Abo bleiben Live-Ansicht, Bewegungsbenachrichtigungen und Gegensprechfunktion nutzbar. Wer Aufnahmen lokal sichern möchte, benötigt ein kompatibles Blink Sync Module mit USB- beziehungsweise microSD-Speicher. Die Einrichtung erfolgt über die Blink-App für iPhone und iPad. Eine direkte Einbindung in Apple Home oder HomeKit bieten die Kameras weiterhin nicht.