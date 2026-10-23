Microsofts Diagnose-KI schlägt Ärzte in Tests

Microsoft sieht sich bei der Entwicklung medizinischer KI einen großen Schritt weiter. Das Diagnosesystem MAI-DxO hat in einer umfangreichen Untersuchung deutlich mehr Krankheitsfälle richtig erkannt als die beteiligten Ärzte. Bei besonders schwierigen Fällen erreichte die künstliche Intelligenz eine Trefferquote von 83 Prozent. Ärzte kamen mit Unterstützung von Fachliteratur und Internetrecherchen lediglich auf 36 Prozent. Microsoft spricht deshalb bereits von einem Schritt in Richtung „medizinischer Superintelligenz“.

Mehrere KI-Modelle arbeiten wie ein Ärzteteam

Hinter der Bezeichnung MAI-DxO steckt der „Microsoft AI Diagnostic Orchestrator“. Anders als gewöhnliche Chatbots liefert das System nicht einfach eine Diagnose anhand vorgegebener Symptome. Stattdessen arbeiten mehrere KI-Instanzen zusammen, die unterschiedliche medizinische Einschätzungen vertreten und ihre Ergebnisse gegenseitig überprüfen.

Das System entscheidet schrittweise, welche Fragen gestellt und welche Untersuchungen angeordnet werden sollten. Mit jeder neuen Information werden mögliche Diagnosen angepasst. Gleichzeitig berücksichtigt die KI die voraussichtlichen Kosten der vorgeschlagenen Untersuchungen.

83 Prozent richtige Diagnosen bei schwierigen Fällen

Für die jetzt im Fachmagazin Science veröffentlichte Studie nutzten die Forscher unter anderem 304 besonders komplexe Fälle aus dem „New England Journal of Medicine“. Hier erreichte MAI-DxO die genannten 83 Prozent. Ärzte ohne zusätzliche Hilfsmittel kamen auf 22 Prozent, mit Nachschlagewerken auf 36 Prozent.

Bei einem zweiten Test mit alltäglicheren Fällen aus amerikanischen Notaufnahmen erzielte die KI 80 Prozent richtige Diagnosen. Die beteiligten Ärzte erreichten 47 Prozent. Nach Angaben von Microsoft ließen sich die berechneten Untersuchungskosten mit dem System zudem deutlich reduzieren.

Gute Ergebnisse sind noch kein Ersatz für Ärzte

Die Zahlen erstaunen, müssen allerdings richtig eingeordnet werden. Die Diagnosen erfolgten in simulierten Abläufen anhand vorhandener Fallakten und nicht bei tatsächlich behandelten Patienten. Zudem traten einzelne Allgemeinmediziner gegen die KI an. Spezialisierte Ärzteteams, die besonders schwierige Fälle normalerweise gemeinsam untersuchen würden, waren nicht Teil des Vergleichs.

Auch die niedrigeren Untersuchungskosten beruhen auf Berechnungen und lassen sich nicht ohne Weiteres auf den Krankenhausalltag übertragen. Die Studie belegt somit eine hohe Leistungsfähigkeit bei bestimmten Diagnoseaufgaben, aber noch keine Überlegenheit in der realen Patientenversorgung.

Erste Untersuchungen mit Patienten geplant

Genau hier will Microsoft nun ansetzen. Gemeinsam mit dem Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston soll MAI-DxO erstmals unter tatsächlichen Krankenhausbedingungen untersucht werden. Dabei werden die Einschätzungen des Systems mit denen behandelnder Ärzte verglichen. Eine weitere Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic soll die Entwicklung spezialisierter medizinischer KI-Modelle vorantreiben.