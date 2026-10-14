Apple TV am Abend: Neue Thriller und Siri AI für ältere Geräte

Auch an diesem Mittwochabend haben wir wieder einige Neuigkeiten rund um Apple TV für euch. Während mit „Matchbox: Der Film“ bereits eine neue Actionkomödie verfügbar ist, stehen für November mehrere interessante Produktionen in den Startlöchern. Dazu gibt es eine erfreuliche Nachricht für Besitzer älterer Apple-TV-Boxen: Die gestern angekündigte neue Siri-KI bleibt nicht ausschließlich der aktuellen Hardware vorbehalten.

Siri AI kommt auch auf ältere Apple-TV-Modelle

Gestern hat Apple das neue Apple TV 4K mit A19-Prozessor vorgestellt. Die Streamingbox kostet 349 Euro und ist ab dem 13. November erhältlich. Die neue Siri-KI soll allerdings auch auf Apple TV 4K der zweiten und dritten Generation laufen. Voraussetzung sind tvOS 27.2 und ein kompatibles iPhone oder iPad mit aktiviertem Apple Intelligence. Die Geräte müssen über Apple Home verbunden sein.

Zum Start bleibt Siri AI auf englischsprachige Märkte beschränkt. Deutsche Nutzer müssen sich also noch gedulden. Die bisherigen Apple-TV-Modelle sind mit 64 GB und mit 128 GB weiterhin bei Amazon gelistet. Das neue Modell lässt sich aktuell nur direkt bei Apple vorbestellen.

„12 12 12“: Bankraub unter Zürich

Mit „12 12 12“ startet am 13. November ein achtteiliger Heist-Thriller mit Anthony Mackie und Jamie Dornan. Im Zentrum steht ein spektakulärer Einbruch in einen Banktresor unter den Straßen von Zürich. Die Besonderheit: Jede Folge erzählt die Ereignisse aus drei Zeitabschnitten – den zwölf Monaten Vorbereitung, den zwölf Stunden des Überfalls und den zwölf Tagen danach.

Apple hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht. Zum Auftakt erscheinen zwei Folgen, anschließend geht es bis Weihnachten wöchentlich weiter.

„Being Heumann“: Neuer Trailer zum Drama

Auch zum Film „Being Heumann“ gibt es einen neuen Trailer. Die Produktion von „CODA“-Regisseurin Siân Heder erzählt die wahre Geschichte der Behindertenrechtsaktivistin Judy Heumann, die 1977 eine 28-tägige Besetzung eines Regierungsgebäudes in San Francisco anführte.

Ruth Madeley übernimmt die Hauptrolle, Mark Ruffalo und Dylan O’Brien gehören ebenfalls zur Besetzung. Nach einem begrenzten Kinostart am 6. November erscheint der Film am 13. November bei Apple TV.

„Matchbox“ gestartet, „Stick“ kehrt zurück

Bereits seit Freitag ist „Matchbox: Der Film“ mit John Cena verfügbar. Die Actionkomödie basiert lose auf den bekannten Spielzeugautos und begleitet eine Gruppe alter Freunde, die durch einen ehemaligen Weggefährten in eine internationale Verfolgungsjagd geraten. Jessica Biel und Sam Richardson spielen ebenfalls mit.

Am 4. November folgt die zweite Staffel von „Stick“. Owen Wilson kehrt als ehemaliger Golfprofi Pryce Cahill zurück und versucht diesmal selbst ein Comeback. Neu dabei ist Rhea Seehorn aus „Pluribus“. Die zehn neuen Folgen erscheinen bis zum 30. Dezember.

„Dustfall“: Apple kauft weitere Fremdproduktion

Mit „Dustfall“ hat Apple zudem die internationalen Streamingrechte an einer australischen Krimiserie mit Anna Torv erworben. Die sechsteilige Geschichte folgt einer Ermittlerin, die in einem Missbrauchsfall auf verdrängte Geheimnisse ihrer eigenen Vergangenheit stößt.

Interessant ist dabei Apples veränderte Strategie. Nachdem zuletzt bereits „Small Prophets“ zugekauft wurde, setzt der Streamingdienst zunehmend auch auf fremdproduzierte Serien. „Dustfall“ soll 2027 erscheinen. Für Deutschland gibt es allerdings noch keinen konkreten Termin, da das ZDF eigene Ausstrahlungsrechte besitzt.