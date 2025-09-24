Eero 6 im Doppel- oder Dreierpack mit massivem Preisnachlass

Amazon bietet momentan zwei Eero-Mesh-Systeme mit 44 beziehungsweise 45 Prozent Preisnachlass an. Mit Endpreisen von 123,99 beziehungsweise 142,99 Euro bietet sich hier eine günstige Option, ältere Router zu ersetzen oder die Netzabdeckung generell zu verbessern.

Der Eero 6 ist zwar schon seit rund vier Jahren in Deutschland erhältlich, die Geräte bieten allerdings weiterhin solide Leistung und sind vor allem dann eine Option, wenn man nicht zwingend auf die neuesten WLAN-Standards setzen will, sondern stattdessen lieber eine preislich attraktive Lösung sucht. Die Geräte unterstützen Wi-Fi 6 und dürften von der Leistung her in den meisten Privathaushalten absolut ausreichend sein.

Einen Punkt gibt es bei dieser Aktion jedoch zu beachten. Ihr habt euch vermutlich schon gefragt, warum bei beiden Paketen vom Eero 6 die Rede ist, das Zweierset nur geringfügig günstiger als der Dreierpack ist und hier zudem die maximale Übertragungsgeschwindigkeit mit 900 Mbit/s deutlich höher als beim Dreierpack mit 500 Mbit/s angegeben wird.

Router oder Signalverstärker

Die Lösung des Rätsels ist einfach: Das eine Paket besteht aus zwei Eero-Routern, die nicht nur drahtlos leistungsfähiger sind, sondern zudem auch jeweils über zwei Gigabit-Ethernet-Ports verfügen. Beim Dreierpack sind dagegen ein Router und zwei Signalverstärker enthalten, die ihrerseits jeweils nur 500 Mbit/s unterstützen und zudem auch nur über eine Ethernet-Schnittstelle verfügen.

In kleineren Wohnungen würden wir daher das Zweierset für 124 Euro als günstige Lösung empfehlen. Die maximale Abdeckung wird hier mit bis zu 280 Quadratmetern angegeben (ein theoretischer Wert, der sich in umbauten Situationen nicht erreichen lässt). Wenn ihr mehr Abdeckung benötigt, ist wohl das Dreierpack für 143 Euro die bessere Wahl. Hier stehen maximal 420 Quadratmeter Abdeckung auf dem Papier.

Plug-and-Play und stabiles WLAN

Die Eero-Systeme bieten Plug-and-Play und setzen auf eine App-Verwaltung, die auch bei der Einrichtung und der Auswahl des optimalen Aufstellorts der Geräte unterstützt. Das Eero-Plus-Abonnement bietet optionale Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen an und ist unserer Meinung nach nicht nötig.