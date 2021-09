Apple TV: Günstiger Stick wurde von Apple-Managern blockiert

Apple sei in jedem Fall sehr engagiert, sein Angebot und damit verbunden auch die Zahl der Abonnenten stetig zu erweitern. So wolle man im kommenden Jahr 2022 im Wochenabstand neue TV-Shows und Filme anbieten. Bereits in diesem Jahr habe Apple mehr als 500 Millionen Dollar in Werbemaßnahmen für sein Videoangebot investiert. Ein Teil dieser Ausgaben soll wohl auch dafür verwendet werden, sich spezielle „Apple TV+“-Tasten auf den Fernbedienungen von Geräteherstellern wie Roku zu sichern. Gestern erst haben wir ja über den neu vorgestellten Fire TV Stick 4K Max von Amazon berichtet, der die mit solchen Sondertasten unter anderem für Disney+ und Netflix ausgestattete Alexa-Sprachfernbedienung im Gepäck hat.

