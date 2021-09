Fire TV Stick 4K Max: Neuer Streaming-Stick mit Dolby Vision, Dolby Atmos und Wi-Fi 6

Der neue Fire TV Stick 4K Max ist gleichzeitig der erste Fire TV Stick mit Unterstützung für Wi-Fi 6. Das darin verbaute Wi-Fi-6-Chipset vom Typ MT7921LS soll auch dann ruckelfreies Streaming in 4K ermöglichen, wenn mehrere über Wi-Fi 6 verbundene Geräte in Betrieb sind.

Mit dem neuen Fire TV Stick 4K Max steht jetzt ein Nachfolger für den mittlerweile in die Jahre gekommenen Fire TV Stick 4K in den Startlöchern. Amazon bietet den Fire TV Stick 4K Max ab sofort zum Preis von 64,99 Euro zur Vorbestellung an und wird den neuen Streaming-Stick vom 7. Oktober an ausliefern.

Insert

You are going to send email to