Apple TV+: „Coda“ startet, neuer Tom-Hanks-Streifen kommt im November

Mit „Finch“ startet noch in diesem Jahr nach Greyhound eine weitere Produktion mit Tom Hanks in der Hauptrolle auf Apple TV+. Der Film, bei dem auch der kürzlich bei den Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnete Schauspieler Caleb Landry Jones mitwirkt, wird seine Premiere am 5. November auf Apples Videodienst feiern.

„Finch“ erzählt die eigenwillige Geschichte des von Tom Hanks gespielten Protagonisten Finch, dessen „Familie“ aus einem Hund und einem Roboter besteht.

Hanks spielt Finch, einen Roboteringenieur und einen der wenigen Überlebenden eines katastrophalen Sonnenereignisses, das die Welt in ein Ödland verwandelt hat. Aber Finch, der seit einem Jahrzehnt in einem unterirdischen Bunker lebt, hat sich eine eigene Welt geschaffen, die er mit seinem Hund Goodyear teilt. Er erschafft einen Roboter, gespielt von Jones, der auf Goodyear aufpassen soll, wenn er es nicht mehr kann. Während sich das Trio auf eine gefährliche Reise in den einsamen amerikanischen Westen begibt, versucht Finch, seiner Schöpfung, die sich selbst Jeff nennt, die Freude und das Wunder des Lebens zu vermitteln. Ihr Roadtrip ist sowohl mit Herausforderungen als auch mit Humor gepflastert, denn es ist für Finch ebenso schwierig, Jeff und Goodyear dazu zu bringen, miteinander auszukommen, wie es für ihn ist, die Gefahren der neuen Welt zu meistern.

„Coda“ neu auf Apple TV+ verfügbar

Seit heute steht auf Apple TV+ mit „Coda“ eine neue Filmproduktion zum Abruf bereit, die von einer Fischerfamilie handelt, in der lediglich die Tochter Ruby nicht gehörlos ist. Nachdem Ruby entdeckt, dass sie über eine außergewöhnliche Gesangsstimme verfügt, muss sie sich zwischen ihren familiären Pflichten und ihrem Traum als Sängerin entscheiden.