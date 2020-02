„Apple TV“-App auf LG-Fernsehern verfügbar

LG kündigt die Verfügbarkeit der „Apple TV“-App auf kompatiblen hauseigenen TV-Geräten der Modellreihe 2019 an. Die App wird ab sofort in mehr als 80 Ländern per Update bereitgestellt.

Die App erlaubt den Zugriff auf Apples Streaming-Angebot Apple TV+ direkt vom LG Home Launcher aus. Besitzer kompatibler TV-Geräte sparen sich somit die Anschaffung einer Apple-TV-Box.

Das Update wird dem Hersteller zufolge für alle LG-Fernseher aus dem Modelljahr 2019 bereitgestellt, die auch mit AirPlay 2 und HomeKit kompatibel sind. Ab sofort steht die App für alle im vergangenen Jahr veröffentlichten OLED-Fernseher von LG sowie die LG NanoCell TVs der Serien SM9X und SM8X zur Verfügung. Für die UHD-Geräte der Serien UM7X und UM6X will LG das Update ebenfalls noch in diesem Monat freigeben.

Auch Besitzer von TV-Geräten des Herstellers aus dem Modelljahr 2018 sollen in den Genuss der Apple-TV-App kommen. Hier will LG noch in diesem Jahr ein entsprechendes Update ausliefern. Bei den Anfang Januar vorgestellten 2020er-Modellen soll die App dagegen direkt beim Verkaufsstart verfügbar sein.