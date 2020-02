Apple-Entwicklerprogramm für gemeinnützige Organisationen kostenlos

Gemeinnützigen Organisationen, Bildungseinrichtungen und Behörden kann jetzt auch in Deutschland die Teilnahmegebühr für Apples Entwicklerprogramm „Apple Developer Program“ erlassen werden. Apple hat die entsprechende Regelung auf die Länder Australien, Frankreich, Kanada, Israel, Italien, Mexiko, Südkorea und eben Deutschland erweitert.

Normalerweise wird für die Mitgliedschaft in Apples Entwicklerprogramm eine Jahresgebühr in Höhe von 99 Euro fällig. Dafür erhalten Mitglieder neben den nötigen Software-Werkzeugen erweiterte Support-Leistungen und nicht zuletzt die Möglichkeit, ihre Apps in den App Stores für iOS-Geräte, Apple TV und den Mac anzubieten.

Gemeinnützigen Organisationen, Bildungseinrichtungen und Behörden können Gebührenbefreiung entweder direkt bei der Registrierung zum Programm oder im Nachhinein über ein gesondertes Formular beantragen. Weitere Informationen diesbezüglich hat Apple hier veröffentlicht. Die Antragsteller müssen sich allerdings darüber im Klaren sein, dass sie im Rahmen ihrer kostenlosen Mitgliedschaft auch keine kostenpflichtigen Apps oder Anwendungen mit In-App-Käufen anbieten dürfen.