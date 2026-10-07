Apple TV am Abend: Neue Serien, überraschende Fortsetzung und viel Lob

Apple TV liefert uns auch an diesem Mittwochabend wieder einige Neuigkeiten. Im Mittelpunkt steht diesmal „Small Prophets“, das heute mit zwei Folgen startet und von Kritikern ungewöhnlich viel Lob erhält. Dazu kommen eine neue Serie von James Corden und Ruth Jones, die überraschende Fortsetzung von „Imperfect Women“ und eine Dokumentation, in der das iPad eine besondere Rolle spielt.

„Small Prophets“ startet mit Bestnoten

Die von Mackenzie Crook geschaffene Comedyserie „Small Prophets“ steht von heute an bei Apple TV bereit. Zum Start gibt es zwei der insgesamt sechs Folgen, anschließend erscheint bis zum 4. November jeweils mittwochs eine neue Episode. Damit korrigieren wir zugleich eine Angabe aus unserem Oktober-Überblick, in dem noch von acht Episoden die Rede war.

Im Mittelpunkt steht Michael Sleep, gespielt von Pearce Quigley. Sieben Jahre nach dem Verschwinden seiner Freundin Clea führt er ein eher eintöniges Leben, bis ihm sein Vater ein alchemistisches Rezept verrät. Damit sollen sich kleine magische Wesen erschaffen lassen, die Fragen über die Zukunft beantworten können.

Die ersten Kritiken fallen ausgesprochen positiv aus. Bei Rotten Tomatoes hält die Serie derzeit eine Kritikerwertung von 100 Prozent. „The Verge“ lobt insbesondere die Mischung aus britischem Humor, Mystery und warmherzigen Figuren. Andere Kritiker bezeichnen die Serie sogar als eine der besten Apple-Produktionen des Jahres. Eine hohe Messlatte, nachdem „Widow’s Bay“ erst vor wenigen Wochen mit 14 Emmys ausgezeichnet wurde.

James Corden und Ruth Jones gründen „The Choir“

Für 2027 hat Apple mit „The Choir“ eine weitere britische Comedy angekündigt. Ruth Jones und James Corden arbeiten dafür erstmals seit dem erfolgreichen Finale von „Gavin & Stacey“ wieder gemeinsam an einer Serie.

Die beiden spielen die Geschwister Lisa und Ben, die sich seit Jahren nicht gesehen haben. Ben kehrt schließlich in seine Heimatstadt und zu seiner entfremdeten Familie zurück. Ein angeschlagener örtlicher Chor soll dabei helfen, die Geschwister wieder zusammenzubringen. Die achtteilige Serie befindet sich bereits in Produktion. Hannah Waddingham, James McAvoy und Jim Broadbent übernehmen Gastrollen.

„Imperfect Women“ bekommt überraschend Staffel zwei

Eigentlich war „Imperfect Women“ als abgeschlossene Miniserie geplant. Nach Angaben von Apple ist die Resonanz jedoch so gut ausgefallen, dass nun eine zweite Staffel entsteht. Im Zentrum steht diesmal Eleanor, erneut gespielt von Kerry Washington.

Die neue Geschichte führt Eleanor zurück nach Martha’s Vineyard. Dort stößt sie hinter der idyllischen Fassade ihrer Heimat auf Geheimnisse, die ihre eigene Vergangenheit infrage stellen. Einen Starttermin gibt es bislang nicht. Elisabeth Moss bleibt als ausführende Produzentin beteiligt.

„All of Us“ zeigt inklusive Bildung mit dem iPad

Mit „All of Us“ ist zudem eine rund 70 Minuten lange Dokumentation über die Ruby Bridges Elementary School verfügbar. Die öffentliche Grundschule unterrichtet Kinder mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen gemeinsam und verzichtet weitgehend auf eine Trennung von Schülern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf.

Eine wichtige Rolle spielen dabei iPads mit Anwendungen für Unterstützte Kommunikation. Diese ermöglichen unter anderem Kindern mit starken Kommunikationseinschränkungen, sich am Unterricht zu beteiligen. Die Schule nutzt die Werkzeuge allerdings nicht ausschließlich für diese Schüler, sondern integriert sie in den gemeinsamen Unterricht.