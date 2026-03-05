Das sind die Neuzugänge bei Apple TV im März

Apple macht noch einmal auf die für diesen Monat anstehenden Neuzugänge bei Apple TV aufmerksam. Im Vergleich zu den großen Streamingdiensten fällt das Angebot an neuen Titeln weiterhin überschaubar aus. Nachdem gestern bereits die französische Thriller-Serie „Gejagt“ angelaufen ist, kommen im März hierzulande noch drei weitere Serien beziehungsweise Serienstaffeln hinzu.

Bei „Gejagt“ geht es um Freunde, die bei einem Jagdausflug auf eine andere Gruppe treffen. Dabei kommt es zu einem tödlichen Vorfall mit weitreichenden Folgen.

Doku über umstrittenen Yoga-Guru

Die dreiteilige Doku-Serie „Twisted Yoga“ begleitet vom 13. März an junge Yoga-Schüler aus verschiedenen Ländern, die auf der Suche nach Sinn und innerer Ruhe sind. Dabei geraten sie in den Einfluss des rumänischen Gurus Gregorian Bivolaru, der ein internationales Netzwerk von Yoga-Studios mit tantrischen Ritualen führt.

Mit der Zeit wächst bei einigen der Verdacht, Teil einer sektenähnlichen Struktur geworden zu sein. Gleichzeitig treten Vorwürfe gegen Bivolaru ans Licht. In Frankreich wird gegen ihn unter anderem wegen Menschenhandels, Entführung und Vergewaltigung ermittelt. Mehrere ehemalige Anhängerinnen unterstützen die Behörden bei den Ermittlungen. Bivolaru weist die Anschuldigungen zurück.

Thriller über zerbrechende Freundschaften

„Imperfect Women“ startet am 18. März und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Araminta Hall. Die Serie erzählt von einem Verbrechen, das die jahrzehntelange Freundschaft dreier Frauen erschüttert. Der Thriller beleuchtet Schuld, Vergeltung, Liebe und Verrat sowie Entscheidungen, die das Leben der Beteiligten dauerhaft verändern. Während die Ermittlungen voranschreiten, kommen nach und nach Geheimnisse ans Licht, die zeigen, dass selbst enge Freundschaften nicht immer so sind, wie sie erscheinen.

Neue Staffel von „For All Mankind“

Vom 27. März an gibt es dann neue Folgen von „For All Mankind“ zu sehen. Die fünfte Staffel der Serie spielt in den 2010er-Jahren, einige Zeit nach dem Diebstahl des Goldilocks-Asteroiden. Aus der Marsbasis Happy Valley ist inzwischen eine größere Kolonie mit Tausenden Bewohnern und Ausgangspunkt für weitere Missionen ins Sonnensystem geworden. Gleichzeitig nehmen die Spannungen zu, weil die Regierungen der Erde stärker Einfluss auf das Leben auf dem Mars nehmen wollen.

Apple erinnert außerdem daran, dass seit dem 20. Februar neue Folgen der Serie „Beschütze sie“ und seit dem 27. Februar die zweite Staffel von „Monarch: Legacy of Monsters“ läuft.