Ring startet fünf neue Kameras und ungewöhnliches Smart Lock

Ring legt bei der Haussicherheit nach. Während in Deutschland fünf neue Überwachungskameras starten, sorgt eine zunächst nur für die USA angekündigte Neuheit für deutlich mehr Aufmerksamkeit: Rings erstes eigenes Smart Lock besitzt einen kleinen eingebauten Generator. Ist der Akku leer, lässt sich durch einige Drehungen am Türknauf genug Energie erzeugen, um die Tür noch einmal zu öffnen.

Der Türknauf wird zum Notstromaggregat

Das für Anfang 2027 angekündigte Ring Smart Lock verzichtet vollständig auf einen klassischen Notschlüssel. Entriegelt wird per Fingerabdruck, beleuchtetem Touch-Tastenfeld, Ring-App oder Alexa.

Geht der austauschbare Akku unerwartet zur Neige, lässt sich der Drehknauf mehrfach drehen und erzeugt dabei kurzfristig ausreichend Strom zum Entriegeln. Andere Smart Locks setzen für solche Situationen häufig auf externe Batteriekontakte oder einen versteckten USB-Anschluss.

Die Verbindung erfolgt über Amazon Sidewalk und damit unabhängig vom heimischen WLAN. Zugangsberechtigungen lassen sich zeitlich begrenzen und mit Ring-Kameras, Türklingeln und Alarmanlagen verknüpfen. Der US-Preis liegt bei 249 Dollar. Einen Deutschlandstart hat Ring bislang nicht angekündigt.

Viermal 4K und einmal beweglich

Hierzulande stehen dagegen fünf neue Kameras in den Startlöchern. Outdoor Camera 4K Plus, Spotlight Camera 4K Plus und Floodlight Camera 4K Plus bringen Rings sogenannte Retinal-4K-Auflösung nach draußen. Die Outdoor-Kamera bietet dabei besonders viele Möglichkeiten bei der Stromversorgung: Akku, Solar, Netzteil, Festverkabelung und PoE+ werden unterstützt.

Die Spotlight-Variante kombiniert 4K mit einem 550-Lumen-Scheinwerfer, die Floodlight Camera bringt es mit zwei Leuchten auf insgesamt 2.000 Lumen.

Mit der Indoor Camera 4K zieht die höhere Auflösung auch ins Haus ein. Sie bietet Wi-Fi 6 und eine physische Abdeckung für die Kamera. Die neue Pan-Tilt Indoor Camera 2K kann sich dagegen um 360 Grad drehen und um 175 Grad neigen. Eine automatische Verfolgung hält erkannte Bewegungen selbstständig im Bild.

Preise starten bei 69,99 Euro

Die neuen Ring-Kameras sind ab sofort bei Ring und Amazon gelistet. Die Preise im Überblick:

Mit der beweglichen Innenkamera hatte Ring bereits vor gut zwei Jahren ein entsprechendes Modell eingeführt. Die neue Generation legt nun bei Auflösung und automatischer Bewegungsverfolgung nach.