Apple TV am Abend: Chris Pratt, Fleetwood Mac und „Shrinking“

Zur Wochenmitte gibt es wieder Neuigkeiten rund um Apple TV. Diesmal stehen gleich mehrere bekannte Namen im Mittelpunkt. Chris Pratt zeigt sich im Trailer zu einem neuen Familienfilm, die Dreharbeiten zur vierten Staffel von „Shrinking“ sind abgeschlossen und die angekündigte Fleetwood-Mac-Dokumentation hat einen Starttermin. Daneben gibt es auch Neuigkeiten für Besitzer älterer Apple-TV-Fernbedienungen.

Chris Pratt wird zum ungewöhnlichen Mentor

Apple hat den ersten Trailer zu „Way of the Warrior Kid“ veröffentlicht. Der Film mit Chris Pratt, Linda Cardellini und Jude Hill startet am 25. November weltweit bei Apple TV.

Im Mittelpunkt steht der Schüler Marc, der in der Schule regelmäßig schikaniert wird. Als sein verletzter Onkel Jake (Chris Pratt), ein ehemaliger Navy SEAL, den Sommer bei der Familie verbringt, beginnt ein ungewöhnliches Trainingsprogramm. Dabei geht es weniger ums Kämpfen als darum, Selbstvertrauen und Mut zu entwickeln. Regie führt McG, die Vorlage stammt vom ehemaligen Navy SEAL Jocko Willink.

„Shrinking“: Staffel 4 ist bereits abgedreht

Fans der Comedyserie „Shrinking“ können sich ebenfalls freuen. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel wurden inzwischen abgeschlossen. Schauspielerin Jessica Williams hatte das Produktionsende bereits am 19. Oktober über Instagram bekannt gegeben.

Die Fortsetzung soll nach einem Zeitsprung eine neue Geschichte erzählen. Die ursprünglich auf drei Staffeln ausgelegte Handlung ist weitgehend abgeschlossen. Jason Segel und Harrison Ford bleiben ebenso an Bord wie Williams. Neu zum Ensemble gehören unter anderem Karen Gillan, Christian Slater und Judith Light. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin hat Apple noch nicht genannt. Mit einem Start im Jahr 2027 ist zu rechnen.

Fleetwood-Mac-Dokumentation startet im Januar

Auch Musikfans kommen auf ihre Kosten. Apple hat den 29. Januar 2027 als weltweiten Starttermin für „Fleetwood Mac: The Chain“ bestätigt.

Die von Frank Marshall inszenierte Dokumentation erzählt die Geschichte der legendären Band anhand persönlicher Erinnerungen, Interviews und bislang unveröffentlichter Aufnahmen. Neben Mick Fleetwood, John McVie, Lindsey Buckingham und Stevie Nicks kommt auch die 2022 verstorbene Christine McVie zu Wort. Der Veröffentlichungstermin fällt in das Jahr des 50. Jubiläums des Erfolgsalbums „Rumours“.

Ältere Siri Remotes erscheinen in „Wo ist?“

Mit iOS 27.2 und tvOS 27.2 hat Apple außerdem eine praktische Neuerung eingeführt. Die Siri Remote der zweiten und dritten Generation lässt sich jetzt direkt über die „Wo ist?“-App auf dem iPhone suchen. Bisher war die bereits seit iOS 17 vorhandene Suchfunktion ausschließlich über die virtuelle Apple-TV-Fernbedienung im Kontrollzentrum erreichbar.

Die neue Siri Remote der vierten Generation geht allerdings einen Schritt weiter. Sie unterstützt die Genaue Suche und kann zusätzlich einen Signalton abspielen. Diese Möglichkeiten bleiben der neuen Hardware vorbehalten. Bei älteren Fernbedienungen kann es zudem etwas dauern, bis sie nach einem automatischen Firmware-Update in „Wo ist?“ auftauchen.

„Servant“: Apple gewinnt erneut vor Gericht

Zum Abschluss gibt es noch eine juristische Nachricht. Apple und Regisseur M. Night Shyamalan haben im Urheberrechtsstreit um die Thriller-Serie „Servant“ erneut Recht bekommen. Ein US-Berufungsgericht hat die Entscheidung einer Jury aus dem vergangenen Jahr bestätigt.

Die Filmemacherin Francesca Gregorini hatte Apple vorgeworfen, wesentliche Handlungselemente ihres Films „The Truth About Emanuel“ aus dem Jahr 2013 übernommen zu haben. Beide Produktionen beschäftigen sich mit einer trauernden Mutter, einer Puppe und einer jungen Betreuungsperson. Das Gericht sah jedoch keinen ausreichenden Grund, die frühere Entscheidung aufzuheben. Der Berufungsantrag wurde zurückgewiesen.