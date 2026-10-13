Apple TV 4K: Mit Sprachsteuerung aber deutlich teurer

Wie erwartet hat Apple auch Apple TV 4K überarbeitet. Bereitet euch hier zunächst auf einen kleinen Preisschock vor. Mit 349 Euro kostet die neue Version der Streamingbox nochmal 50 Euro mehr als das Vorgängermodell nach der im Sommer erfolgten drastischen Preiserhöhung. Noch im Juni wurde die letzte Generation von Apple TV 4K zu Preisen ab 169 Euro angeboten.

Dafür gibt es aber auch einen leistungsfähigeren Prozessor sowie erstmals integrierte Mikrofone für die Sprachsteuerung über Siri. Damit lassen sich beispielsweise Filme und Serien suchen, die Wiedergabe steuern oder Smarthome-Geräte bedienen, ohne dass dazu wie bisher die Fernbedienung benötigt wird.

Mehr Leistung und neue Fernbedienung

Im Inneren arbeitet Apples A19-Prozessor. Gegenüber dem Vorgängermodell soll dieser eine um bis zu 50 Prozent höhere Rechenleistung bieten. Bei der Grafikleistung verspricht Apple sogar eine Verdoppelung.

Auch die Siri Remote wurde überarbeitet. Die Fernbedienung unterstützt jetzt Apples „Wo ist?“-Netzwerk mit genauer Suche und kann einen Signalton abspielen, um das Auffinden zu erleichtern.

Surround-Sound mit vier HomePods

Das neue Apple TV 4K lässt sich mit vier HomePod-Lautsprechern zu einem Surround-System verbinden. Unterstützt werden der ebenfalls neue HomePod mini 2 und der HomePod der zweiten Generation.

Die Lautsprecher sollen ihre Position im Raum automatisch erkennen und die Wiedergabe entsprechend anpassen. Dabei können laut Apple auch unterschiedliche HomePod-Modelle kombiniert werden, sofern vorne und hinten jeweils zwei Geräte desselben Typs verwendet werden.

Erweiterte Smarthome-Steuerung

Wie bisher kann Apple TV 4K auch als Steuerzentrale für Apple Home eingesetzt werden. Neu ist allerdings die Möglichkeit, über eine kompatible Videotürklingel direkt am Fernseher mit Besuchern zu sprechen. Auch das Öffnen einer entsprechend ausgestatteten Tür soll auf diesem Weg möglich sein. Apple stellt hierzu in Kooperation mit Partnern wie LG passendes Smarthome-Zubehör vor.

Das neue Apple TV 4K kann ab sofort vorbestellt werden und soll am 13. November in den Handel kommen.