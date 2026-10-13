Auch Siri Remote überarbeitet
Apple TV 4K: Mit Sprachsteuerung aber deutlich teurer
Wie erwartet hat Apple auch Apple TV 4K überarbeitet. Bereitet euch hier zunächst auf einen kleinen Preisschock vor. Mit 349 Euro kostet die neue Version der Streamingbox nochmal 50 Euro mehr als das Vorgängermodell nach der im Sommer erfolgten drastischen Preiserhöhung. Noch im Juni wurde die letzte Generation von Apple TV 4K zu Preisen ab 169 Euro angeboten.
Dafür gibt es aber auch einen leistungsfähigeren Prozessor sowie erstmals integrierte Mikrofone für die Sprachsteuerung über Siri. Damit lassen sich beispielsweise Filme und Serien suchen, die Wiedergabe steuern oder Smarthome-Geräte bedienen, ohne dass dazu wie bisher die Fernbedienung benötigt wird.
Mehr Leistung und neue Fernbedienung
Im Inneren arbeitet Apples A19-Prozessor. Gegenüber dem Vorgängermodell soll dieser eine um bis zu 50 Prozent höhere Rechenleistung bieten. Bei der Grafikleistung verspricht Apple sogar eine Verdoppelung.
Auch die Siri Remote wurde überarbeitet. Die Fernbedienung unterstützt jetzt Apples „Wo ist?“-Netzwerk mit genauer Suche und kann einen Signalton abspielen, um das Auffinden zu erleichtern.
Surround-Sound mit vier HomePods
Das neue Apple TV 4K lässt sich mit vier HomePod-Lautsprechern zu einem Surround-System verbinden. Unterstützt werden der ebenfalls neue HomePod mini 2 und der HomePod der zweiten Generation.
Die Lautsprecher sollen ihre Position im Raum automatisch erkennen und die Wiedergabe entsprechend anpassen. Dabei können laut Apple auch unterschiedliche HomePod-Modelle kombiniert werden, sofern vorne und hinten jeweils zwei Geräte desselben Typs verwendet werden.
Erweiterte Smarthome-Steuerung
Wie bisher kann Apple TV 4K auch als Steuerzentrale für Apple Home eingesetzt werden. Neu ist allerdings die Möglichkeit, über eine kompatible Videotürklingel direkt am Fernseher mit Besuchern zu sprechen. Auch das Öffnen einer entsprechend ausgestatteten Tür soll auf diesem Weg möglich sein. Apple stellt hierzu in Kooperation mit Partnern wie LG passendes Smarthome-Zubehör vor.
Das neue Apple TV 4K kann ab sofort vorbestellt werden und soll am 13. November in den Handel kommen.
Da warte ich lieber bis die 50€ mehr wieder fallen.
Bin irgendwie enttäuscht, hatte mehr gehofft die alte Fernbedienung das einzige was neu ist, ist die Mikrofone im Gehäuse der Box
Und braucht man die? Dann gehen die HomePods an, die iPhones, das iPad, die Apple Watches, etc. Naja.
349€. Ich fress ein Besen
Kannst auch zwei nehmen ist dann immer noch günstiger.
349€ für ein Apple TV? Ist der benötigte Fernseher dann direkt beigelegt?
:D
Die Preise sind lachhaft für ein streaming Gerät!
Apple dreht durch.
Aber wir User sind auch selber schuld, zu oft die Preise schön geredet.
Zu oft gekauft…
Und die Folgen sehen wir ja.
Der Witz geht nicht auf da zu übertreiben. Ein Fernseher kostet 3.000 EUR aufwärts oder kaufst du bei Wish?
Gute Preise, gute Besserung!
Jemand Erfahrung mit dem Google TV Streamer 4K?
Jepp. Kostet neu auf Kleinanzeigen oder Vinted um die 60€. Mit dem AT4K Launcher sieht der Google tv streamer dann auch fast so aus wie eine AppleTV Box man kann sogar den Bildschirmschoner vom Apple TV installieren.
Der Preis ist eine Unverschämtheit. Aber ich habe noch ein Apple TV HD. Ich muss jetzt langsam echt mal wechseln. :/
so gehts mir auch… mir hätte der der 4k für 169 wohl nochmal ein paar Jahre ausgereicht. schade
Was hat sich bitte am Apple TV geändert, er kann doch genauso viel wie vorher auch gleiche Formate gleicher Standards bei Bild und Ton, mir fällt kein wirklicher Grund ein für den überteuerten Preis, den zu kaufen und nicht ein gebrauchten oder das Vorgängermodell noch irgendwo noch zu kaufen
Naja Artikel lesen hilft? z.b remote mit Wo Ist. Neuer Prozessor etc.
Der neue Prozessor ist völlig uninteressant. Es gibt kein Gerät, was Streaming schneller verarbeitet als der Apple TV gegenüber sämtlichen Fernsehern
Vorsicht auch bei „Wo ist?“ bei der neuen Remote: „Die Genaue Suche funktioniert auf der Siri Remote (4. Generation), wenn diese mit einem iPhone Duo, iPhone Air oder iPhone 17 oder neuer (ausgenommen iPhone 17e) mit der neuesten iOS Software gekoppelt ist.“ Falls man noch ein iPhone 15, 16, … hat.
Vorgänger ist leider sowohl neu als auch gebraucht auch sehr teuer mittlerweile. Bei den Preisen fürs aktuellste Modell kanns dann auch gut sein, dass der alte noch im Preis steigt.
Ganz ehrlich, Apple, eure Preise werden immer verrückter. Wer kauft eine so teure Streamingbox? Der Preisbogen ist so was von überspannt.
Na da bin ich mal gespannt wer das kaufen wird. Also ich bin da erstmal raus, der Preis is schon happig wenn man das so offen sagen darf.
Cool aber ganz ehrlich kein Grund einen neuen zu kaufen. Fäbde ed besser wenn man Apple TV und HomePod kombinieren würde in eine Soundbar als Beispiel.
So ist es, ich hatte kurz überlegt ob man die Soundbar vorne mit HDMI und die HomePods als rears integrieren kann. Aber anscheinend muss man Front und rears mit HomePods verbinden.
Das Produkt wurde nur teurer gemacht. Die neuen Funktionen muss man ja wirklich suchen. Fernbedienung, etc. alles beim Alten. NEIN, Danke!
Alles sehr enttäuschend momentan von Apple!
Wollte eigentlich mein bisheriges 4K ersetzen, aber bei dem Preis und den wenigen neuen Features: Nein, danke!
+1
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Also ne, ich will schon lange einen Ersatz für den Vorgänger, aber bei dem Preis verzichte ich. Steht in keinem Verhältnis zu irgendwas.. Verrückt dieser Preis.
349€ sind aber 180€ teurer als die 169€ und nicht „nur“ 50€ teurer
Ende Juni wurde der Preis bereits auf 299 erhöht.
Da hat die Apple Marketing Abteilung wohl die Idee für gehabt.
Fakt ist das Teil ist doppelt so teuer und nicht nur 50€.
Geil, endlich mit einem schnelleren Prozessor Filme noch schneller ansehen! Und das für nur den doppelten Preis! Ich nehme gleich zwei!
Das ist natürlich ein Argument. Man kann nun also zwei Filme statt einem in der gleichen Zeit schauen! Daher auch der doppelte Preis. ;-)
Nein, es ist zwar der Preis verdoppelt, die Leistung aber nur um 50% erhöht. Bleiben 2 Filme in 1,5facher Zeit.
Doppelt so schnell vorspulen jetzt
Ich mag Apple. Aber dieser Preis für eine Streaming-Box ist doch vollkommen irre…
Heftiger Preis, aber dennoch wird das Teil gekauft. Wenn hier ein Gerät permanent genutzt wird, dann das ATV für eben alles was es kann. Ob es nun noch zwei HomePod mini sein müssen für Mehrkanal, mal guggen.
Da gebe ich dir recht, ich würde es auch jeden Tag nutzen, und da man das ja auf Jahre gesehen kauft, relativiert sich der Preis das vergisst man wohl irgendwie. Da bringt es nichts, sich alle paar Jahre einen Amazon Stick zu kaufen. Im Verhältnis gesehen hat man mit dem Apple TV was Besseres in der Hand.
Richtig, einfach alles zu jedem Preis kaufen. So funktionierts, danke euch.
Dann wird ja bald die OS-Obsolidierung kommen, um die neuen Versionen zu Apothekenpreisen an den „Kunden“ zu erzwingen.
ATV 4K Gen 1 bleibt.
Glaub ich auch.
Hier auch. Bei dem Preis muss mein 4K Gen1 den Geist komplett aufgeben.
zu teuer ohne ai für uns hier
Hat für mich persönlich überhaupt keine Vorteile gegenüber dem alten Apple TV.
Die Leistung reichte bisher für alles aus, Sprachsteuerung erfüllte auch alles was ich brauchte. Nichts wofür ich jetzt das doppelte bezahlen würde.
Preislich leider völlig überzogen! Zum Glück hab ich hier noch 2x 4K Modell, die noch vorzüglich ihren Dienst verrichten. Siri klappt eh nicht und die Surrounds brauch ich nicht, da ich lange auf die Möglichkeit gewartet habe, Apple aber nicht aus dem Quark gekommen ist. Jetzt verrichten hier 2x Sonos Arc Ultras samt Sourrounds und Sub ihren Dienst!
Binnen weniger Monate von 170 aus den Preis gleich mal glatt verdoppeln. Und ich seh nicht welchen Vorteil er mir sogar ggü. meinem AppleTV 4K der ersten Generation bietet. Oder dem letzten Prä-4K auf einem FHD TV.
ENDLICH! Jetzt einige Wochen und Monate warten, bis die Strassenpreise fallen und dann taugt das auch was.
Auf was soll das Apple TV denn fallen? Auf 299? Weiter runter gehts eh nicht. Na dann herzlichen Glückwunsch, immernoch 150 zu viel bezahlt!
Warum sollte der Preis nicht tiefer fallen? Gerade wenn es sich schlecht verkauft (was ich bei dem Preis erwarten würde) geht das schnell (siehe Air, AirTags etc)
Das ist das neue Phänomen bei Apple. Die UVP steigt immer höher aber zeitgleich fallen die Preise im Markt immer schneller und tiefer.
Früher waren Apple Produkte mal preisstabil und viele haben genau deswegen Apple gekauft. Der Zug ist mittlerweile aber lange abgefahren.
Seltsam
Erst haben alle gejammert sie wollen ein neuen ATV und kaum ist er präsentiert, will ihn keiner. ;oP
Aber immerhin nur noch eine Speichervariante.
Wo sind hier die ganzen Leute, die seit Monaten bei jedem Kommentar nach einem neuen Apple TV gerufen haben?
Ich habe es gekauft aber die Milros darin sind hoffentlich deaktivierbar. Benötige ich nicht. Gekauft auch nur weil es bei uns eben auch als Spielkonsole im Einsatz ist.
Was hatten sich die Leute hier denn alle erwartet?
Neue Fernbedienung mit der genauen Suche.
Neue Mikrofone für Siri.
Ein neuer Chip.
Mehr Speicher.
Die Möglichkeit, 4 HomePods zusammenzuschalten.
Mehr ist bei einer Streaming-Box eben nicht drin? Dachtet ihr, der kann dann schweben oder Essen kochen?
So kann man sich das ganze Desaster natürlich auch schön reden…
Wahrscheinlich irgendwas mit KI. Das muss heute auf jedem neuen Produkt stehen.
Ich stelle mir die Sprachbedienung dann so vor: „hey, spiel den Film, wo der eine und die andere auf nem Schiff sind. Viel Wasser und so.“ Wenn dann „Schiffbruch mit Tiger“ kommt und Titanic erwartet wurde, lach ich mich schlapp.
Bei dem Preis kann man schon erwarten das das Ding Essen kochen kann….
„Neue Mikrofone für Siri“ – in der eU ist die gute weiterhin strunzdumm
„Neue Fernbedienung mit genauer Suche“ – klar, weil jeder die Fernbedienung durchs Haus oder Garten schmeisst
„Neuer Chip“ – für die Zocker klasse, Streamer naja…
„Mehr Speicher“ – für was ?!
„4 HomePod zusammenschalten“ – Ah ja, pro Mini 169 €….klar……
Merkste selbst oder ?!
Wer es kaufen will…Have Fun….aber den Preis mit so Käse zu rechtfertigen macht mich stinkig !
Ich freu mich schon darauf.
Weiß jemand, ob man mit dem neuen ATV den HomePod 1 als Lautsprecher nutzen kann? Habe dazu noch nichts gefunden..
Also nicht als Stereo, sondern einfach als Monoausgabe
Zu dem Preis keine Option um mein aktuelles ATV zu ersetzen. Das steht in keinem Verhältnis zu den Neuerungen.
Ahhh 128GB jetzt erklärt sich der Preis :-)
Danke, aber Danke nein! Immer noch die gleiche Fernbedienung. Nix Großartiges geändert! Bleibe bei meiner ATV 4K 2.Generation
Was soll eine neue denn mehr können?
Na dann ist ja davon auszugehen, dass bald die älteren Generationen den Support verlieren. Sonst bekommt man ja die neuen nicht verkauft.
Wahrscheinlich weil die super ai Funktionen zu viel Leistung ziehen und diese integraler OS Bestandteil :)
Irgendwie lustig. Aber wenn es Geld bringt und gekauft wird hat Apple alles richtig gemacht.
Habe lange drauf gewartet aber zu dem Preis auf keinen Fall. Doppelt so teuer wie mein erstes aTV ohne großen Funktionszuwachs.
Mehr Geld für wenig Leistung … Super!
Kann man die neue Remote auch einzeln kaufen ich vermisse das schon das „find me“ in der jetzigen.
Mit Sicherheit konnte man bisher ja auch. Schau doch einfach mal im Apple Store.
350 Euro für eine Streaming-Box. Meine Güte. Apple übertreibt es jetzt langsam!!!
Ich denke, unser geliebtes Apple hat den Preis schon realistisch kalkuliert. Die Box muss ja mind. 4-5 Jahre wieder überbrücken. Wer weis was für geniale Funktionen in den nächsten Jahren kommen werden!
Sarkasmus sollte man kennzeichnen !
Hoffentlich bleiben sie drauf sitzen, wie beim 18 pro Max auch
1+
iOS 28 dann nur noch für den neuen :))
Apple, eure Aufpreise waren es mal wert, jetzt geht’s Richtung Kundenverarsche. 350€ für eine Box die nicht mal jedes Format abspielen kann …
Und die Sprachsteuerung ist jetzt wie der Bringer wenn man eh HomePods im Raum hat? Hinzu steht das Apple TV im Schrank, da da immer eine weiße (!) LED hell am leuchten ist. Weiß ja nicht.
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich schockiert über die Präsentation der Produkte heute. Weder wird ein wirklicher Mehrwert deutlich, noch erscheint mir die Preisgestaltung nachvollziehbar. Insgesamt fehlt mir hier ein überzeugendes Gesamtpaket, das den aufgerufenen Preis rechtfertigt. Krank !!!
Nope, ein Upgrade lohnt sich null. Apple hatte sowieso schon die teuerste Box auf dem Markt, jetzt ist sie noch teurer. Die werden darauf sowas von sitzen bleiben.
Ich nutze das Apple TV 4k täglich für Streaming und regelmäßig für Fahrrad Rollentraining (Zwift). Für mich ist das eins der besten Apple Produkte. Über verbesserte Leistung zu einem moderaten Preis hätte ich vielleicht sogar gewechselt wenn ich hier vieleicht noch echtes Gaming dazu bekommen hätte. Für Siri AI und teure 3D Anbindung von überteuerten HomePods sind 350 euro ein wirklich frecher Preis.
Wollte mir eigentlich den neuen kaufen weil bei meinem jetzigen 4K die Fernbedienung spinnt. Dann wirds halt nur eine Fernbedienung werden. Echt enttäuschend für den Preis
Achtung: zur „Wo ist?“ Funktion sagt Apple: „Die Genaue Suche funktioniert auf der Siri Remote (4. Generation), wenn diese mit einem iPhone Duo, iPhone Air oder iPhone 17 oder neuer (ausgenommen iPhone 17e) mit der neuesten iOS Software gekoppelt ist.“
Also selbst das nur für neuere iPhones.
Gerade aus Neugier mal nachgeschaut: Die neue Siri Remote ist auch einzeln erhältlich, für 69 Euro. Und ist kompatibel bis runter zum Apple TV HD (sowie mit allen 4K-Versionen).
Vielleicht etwas für diejenigen, die die Fernbedienung ständig verlegen, aber deswegen kein neues ATV kaufen wollen …
Der Preis ist ein Witz