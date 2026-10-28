Temu, Shein und AliExpress: Neue EU-Gebühr startet am 1. November

Wer regelmäßig bei AliExpress, Temu oder Shein bestellt, muss sich auf weitere Änderungen einstellen. Ab dem 1. November erhebt die Europäische Union eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr für Online-Bestellungen aus Nicht-EU-Staaten. Die Abgabe beträgt zwei Euro je Warenposition in der Zollanmeldung. Sie kommt zu den bereits seit Juli geltenden Zollgebühren hinzu. Darauf weist der Verbraucherzentrale Bundesverband hin.

Zwei Gebühren mit unterschiedlichen Regeln

Bereits seit dem 1. Juli 2026 gilt für Direktimporte aus Drittstaaten mit einem Warenwert von unter 150 Euro ein pauschaler Zoll von drei Euro je Warenkategorie. Die bisherige Zollfreigrenze ist damit entfallen. Über die bevorstehenden Änderungen hatten wir bereits berichtet.

Nun steht auch die Höhe der zusätzlichen Bearbeitungsgebühr fest. Sie beträgt zwei Euro je Zollanmeldungsposition und gilt unabhängig vom Warenwert. Entscheidend ist dabei nicht die Anzahl einzelner Produkte oder Pakete, sondern deren zollrechtliche Einordnung.

Ein Beispiel: Bestellst du eine iPhone-Hülle und ein USB-C-Kabel für insgesamt weniger als 150 Euro, könnten bei zwei unterschiedlichen Warenpositionen sechs Euro Pauschalzoll und vier Euro Bearbeitungsgebühr anfallen. Insgesamt wären das zehn Euro zusätzliche Einfuhrabgaben.

Wer muss die zusätzlichen Kosten tragen?

Nach den neuen EU-Regelungen sollen Händler, Plattformen und Importeure für die Zollabwicklung und die anfallenden Abgaben verantwortlich sein. Die Gebühren richten sich damit zunächst nicht unmittelbar an die Käufer.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Online-Bestellungen zwangsläufig gleich teuer bleiben. Händler können die zusätzlichen Kosten in ihre Produktpreise oder Versandgebühren einrechnen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert deshalb, dass mögliche Aufschläge transparent ausgewiesen werden und Käufer nicht erst nach dem Bestellabschluss damit konfrontiert werden.

Verbraucherschützer fordern strengere Kontrollen

Hintergrund der Reform ist die enorme Zahl günstiger Warenimporte. Nach Angaben des Verbraucherzentrale Bundesverbands erreichen täglich rund zwölf Millionen Kleinsendungen die EU. Viele stammen von Online-Marktplätzen, deren Produkte nicht immer den europäischen Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Der Verband verweist auf Untersuchungen der Stiftung Warentest. Von 162 geprüften günstigen Produkten erfüllten demnach rund zwei Drittel die geltenden EU-Standards nicht. Etwa ein Viertel wurde als potenziell gefährlich eingestuft. Zu den problematischen Waren gehörten unter anderem überhitzende USB-Ladegeräte und schadstoffbelastete Artikel.

Die Zollreform soll deshalb nicht nur zusätzliche Einnahmen schaffen, sondern auch bessere Kontrollen ermöglichen. Aus Sicht der Verbraucherschützer reicht das jedoch nicht aus. Sie fordern, Online-Plattformen stärker für die Sicherheit ihrer angebotenen Produkte verantwortlich zu machen.

Der seit Juli geltende Drei-Euro-Pauschalzoll ist zunächst als Übergangslösung bis Juli 2028 vorgesehen. Danach sollen reguläre Zollsätze greifen. Die neue Bearbeitungsgebühr ist dagegen dauerhaft angelegt.