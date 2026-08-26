Apple TV am Abend: Bankraub, Brüder und Schnauzbart-Alarm

Zum Tagesabschluss sammeln wir noch einmal ein paar Neuigkeiten von Apple TV ein. Den Anfang machen Matthew McConaughey und Woody Harrelson mit dem ersten Trailer zu „Brothers“. Anthony Mackie und Jamie Dornan liefern sich derweil bei einem spektakulären Bankraub ein Katz-und-Maus-Spiel, bei „Ted Lasso“ laufen offenbar schon die Vorbereitungen für die nächste Staffel – und dann wäre da noch Tom Selleck. Schnauzbart-Alarm inklusive.

McConaughey und Harrelson werden zu „Brothers“

Über „Brothers“ hatten wir bereits im Mai berichtet. Jetzt zeigt Apple erstmals einen ausführlicheren Trailer zur neuen Comedy und stellt diesen auch in einer deutschsprachigen Fassung bereit. McConaughey und Harrelson spielen darin fiktionalisierte Versionen ihrer selbst und greifen ein Gerücht auf, das die beiden Schauspieler seit Jahren begleitet: Möglicherweise verbindet die langjährigen Freunde tatsächlich mehr als nur Freundschaft.

In der Serie sorgt ein altes Familiengeheimnis dafür, dass genau diese Frage plötzlich im Mittelpunkt steht. Woody zieht mit seiner Familie auf Matthews Ranch in Austin und bringt dort nicht nur den Alltag durcheinander. Matthew beschäftigt sich gleichzeitig mit einer möglichen Kandidatur als Gouverneur von Texas. Apple hat für die Serie acht Folgen angekündigt. Los geht es am 23. September mit zwei Episoden, anschließend erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge.

„12 12 12“: Ein Bankraub auf drei Zeitebenen

Deutlich weniger gemütlich dürfte es bei „12 12 12“ zugehen. Apple hat heute erste Bilder und einen Teaser zur neuen Heist-Dramaserie mit Anthony Mackie und Jamie Dornan veröffentlicht. Der Titel beschreibt dabei direkt das ungewöhnliche Erzählkonzept: Jede Folge springt zwischen den zwölf Monaten vor einem Raubüberfall, den zwölf Stunden des eigentlichen Coups und den zwölf Tagen danach hin und her.

Im Zentrum steht ein Banktresor tief unter den Straßen von Zürich. Jamie Dornan spielt einen amerikanischen Berufsverbrecher, Anthony Mackie einen in Ungnade gefallenen FBI-Agenten. Beide liefern sich quer durch Europa ein Katz-und-Maus-Spiel, während Stück für Stück deutlich werden soll, wie der Überfall vorbereitet wurde, was währenddessen schiefgeht und welche Folgen er hat.

Die achtteilige Serie startet weltweit am 13. November mit zwei Episoden. Danach veröffentlicht Apple jeden Freitag eine weitere Folge, das Finale fällt passenderweise auf den ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember. Zum Ensemble gehören neben Mackie und Dornan unter anderem Jack Kesy, Agathe Rousselle, Sallie Harmsen, José Garcia und Kali Reis. Die Pilotfolge inszeniert Kari Skogland, die unter anderem bereits an „The Falcon and the Winter Soldier“ gearbeitet hat.

„Ted Lasso“ soll offenbar direkt weitermachen

Während die vierte Staffel von „Ted Lasso“ seit Anfang August läuft, blickt Apple offenbar bereits auf die nächste Saison. Nach Informationen des Branchenbeobachters Sigmund Judge sollen die Dreharbeiten für eine fünfte Staffel vorläufig im Januar 2027 beginnen.

Apple hat Staffel fünf bislang nicht offiziell bestätigt. Dass es schnell weitergehen könnte, wäre allerdings keine große Überraschung. Die aktuelle Staffel erreichte nach Angaben von Apple in den ersten beiden Tagen knapp 300 Millionen gestreamte Minuten in den USA und bescherte Apple TV damit seinen bislang größten Serienstart. Auch Jason Sudeikis hatte zuletzt durchblicken lassen, dass er sich zwei weitere Staffeln vorstellen könne.

Schnauzbart-Alarm mit Tom Selleck

Zum Abschluss wird es nochmals haarig. Tom Selleck übernimmt eine Gastrolle in einer noch namenlosen Apple-TV-Comedy mit Elizabeth Banks. Zur bereits prominent besetzten Darstellerriege gehören unter anderem Hamish Linklater, Rob Delaney, Simu Liu und Ted Danson. Welche Rolle Selleck übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Die Kombination aus Selleck und Danson sorgt dabei zumindest bei älteren Filmfreunden für ein Wiedersehen: Gemeinsam mit Steve Guttenberg standen beide Ende der Achtziger für „Drei Männer und ein Baby“ vor der Kamera. Inhaltlich hat die neue Serie damit allerdings nichts zu tun. Im Mittelpunkt steht Elizabeth Banks als frisch geschiedene Heidi, die beim Versuch eines Neuanfangs ausgerechnet in die amourösen Abenteuer der Senioren-Wohngemeinschaft ihres von Danson gespielten Vaters hineingezogen wird.

Selleck stand zuletzt 14 Staffeln lang für „Blue Bloods“ vor der Kamera. Für den mittlerweile 81-Jährigen ist die Apple-Produktion eine der ersten neuen Serienrollen nach dem Ende des Formats. Zusammen mit „Ted Lasso“ verfügt Apple TV damit bald über eine Schnauzbart-Dichte, die andere Streamingdienste erst einmal erreichen müssen.