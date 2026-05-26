Apple TV: Neue Comedy mit McConaughey und Harrelson geplant

Apple TV bereitet für den Herbst eine neue Comedy-Serie mit prominenter Besetzung vor. Unter dem Titel „Brothers“ sollen Matthew McConaughey und Woody Harrelson gemeinsam vor der Kamera stehen. Apple hatte das Projekt bereits 2023 angekündigt, damals allerdings noch ohne offiziellen Serientitel.

Die halbstündige Comedy umfasst zehn Episoden und setzt auf eine Mischung aus Freundschaft, Familienchaos und texanischer Ranch-Atmosphäre. Im Mittelpunkt steht die enge Verbindung zwischen McConaughey und Harrelson, die in der Serie fiktionalisierte Versionen ihrer selbst spielen. Ihre Freundschaft wird auf die Probe gestellt, als beide Familien gemeinsam auf McConaugheys Ranch in Texas leben sollen.

Die Grundidee klingt damit weniger nach klassischer Sitcom als nach „Odd Couple“ mit Starbesetzung. Zwei langjährige Freunde, zwei Familien und ein gemeinsamer Alltag auf engem Raum: Das dürfte genug Reibung für eine Apple-Comedy liefern, die stärker von Figuren und Situationskomik leben soll als von großem Spektakel.

Wiedersehen nach „True Detective“

Für viele Zuschauer dürfte vor allem das Wiedersehen der beiden Hauptdarsteller interessant sein. McConaughey und Harrelson standen bereits für die erste Staffel von „True Detective“ gemeinsam vor der Kamera. Dort war die Stimmung allerdings deutlich düsterer. „Brothers“ schlägt nun die entgegengesetzte Richtung ein und setzt auf eine herzlichere, komödiantische Dynamik.

Wie Apple mitteilt, soll die Serie im Herbst bei Apple TV starten. Apple selbst hatte bei der ursprünglichen Ankündigung David West Read als Schöpfer und Showrunner genannt. Read war unter anderem an „Schitt’s Creek“ beteiligt und entwickelte für Apple bereits „The Big Door Prize“.

Apple baut Comedy-Angebot weiter aus

Mit „Brothers“ erweitert Apple TV sein wachsendes Comedy-Portfolio. Der Dienst hat in den vergangenen Jahren mit Serien wie „Ted Lasso“, „Shrinking“ und „The Studio“ gezeigt, dass Comedy für Apple ein wichtiges Standbein bleibt. McConaughey war zuletzt zudem im Apple-Film „The Lost Bus“ zu sehen.

Ein genauer Starttermin für „Brothers“ steht noch aus. Sollte es beim Herbstfenster bleiben, dürfte Apple die Serie in den kommenden Monaten offiziell mit Trailer, deutschem Titel und weiteren Details vorstellen.